Un parlante hecho para que la fiesta dure hasta las 15 y retumbe en la casa del vecino

Parlantes y música. Dos palabras muy populares y muy pronunciadas por este mes en Colombia. La relación de los colombianos con estas épocas decembrinas es innegable y por eso son días idóneos para los fabricantes de altoparlantes. Esos dispositivos de todos los tamaños, colores, marcas, formas y precios que pueden acompañar a una persona o al barrio entero en medio de una celebración especial.

En esta oportunidad, El Espectador le trae la reseña de un producto que parece estar hecho a la medida de la Navidad y el Año Nuevo en territorio colombiano. Se trata del JBL Boombox 4, un “speaker” de gran envergadura que a juzgar por su precio, su tamaño, su peso y su potencia está pensado para todos aquellos momentos en los que la fiesta trasciende la habitación y se alarga más de la cuenta.

Eso sí, aunque es un gran compañero de “pachanga” en pleno diciembre en el país, sigue teniendo aspectos que en nuestra consideración pudieron haber mejorado, considerando la categoría en la que compite. Sin más preámbulos, esto es todo lo que puede esperar del JBL Boombox 4, un altoparlante con la fuerza suficiente de levantar a todos los de la cuadra y animar hasta novena más aburrida.

¿Es resistente al agua?

Con una certificación IP68 -completamente inmune a agua y polvo- este artefacto fue expuesto a salpicaduras, derrames e inmersiones en agua las cuales pasó satisfactoriamente. Adicionalmente, su batería externa le permite aguantar casi 30 horas de uso continuo, algo que en nuestro uso cotidiano se convirtió en una carga cada tres semanas utilizando el parlante durante una o dos horas diariamente.

Eso sí, esta batería externa solo se puede extraer utilizando un raro y poco convencional destornillador de diamante, lo que hace que cambiar la batería no sea tan fácil como nos parece a nosotros que debería ser. Además, cada carga desde el 20% hasta el 100% tardó entre dos horas y media y tres horas con el cable que viene dentro de la caja que se puede conectar directamente a un tomacorriente.

¿Cuál es su verdadero poder?

Hay que dejar algo claro. El Boombox 4 es muy poderoso, funcional y útil por sí solo. Es tan fácil de usar como encenderlo, abrir el Bluetooth del celular y reproducir la música. Sin embargo, si es de esos usuarios que le gusta conocer el trasfondo de un asunto la recomendación es descargar la aplicación JBL Portable, con ella las posibilidades de personalización se maximizan.

Esta app reconoce el dispositivo de la marca presente a través del Bluetooth y dependiendo del modelo brinda una serie de funciones para ejecutar un uso más preciso. En el caso de este parlante, permite ecualizar el sonido en cinco modos distintos: JBL Signature, chill, enérgico, vocal y personalizado. Incluso, la potencia con la que suenan las canciones también se puede configurar entre profundo y potente.

A pesar de que estas características elevan la experiencia y le dan un valor agregado al producto, nos quedaron faltando más modos para la potencia, sin contar que el parlante solo es capaz de emitir luces blancas o naranjas y no de todos los colores como otros competidores en el mercado.

¿Y el diseño?

Por último, nos parece que el diseño, es decir, el cuerpo del dispositivo, no es el más estético de todos. No termina de ser ni cuadrado ni redondo, sino que se queda en un híbrido que resulta extraño de categorizar. Aun así, su peso está muy bien distribuido y llevarlo con la manija que tiene en la parte de arriba lo hace portátil, sin ser un altoparlante de este segmento, pues igual sigue teniendo un peso considerable.

En conclusión, el JBL Boombox 4, con un precio cercano a los dos millones de pesos, resultó ser un gran competidor para otros parlantes que hemos visto y probado desde El Espectador. Eso sí, su tamaño y valor no lo hacen el más versátil del negocio, pero sí uno de los más potentes y poderosos. De esos que tanto abundan por esta época del año y que el colombiano agradece y usa para que la fiesta nunca termine.

