Pijama, la nueva plataforma de streaming para descubrir películas que nunca se estrenaron

Los hermanos y cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín, fundadores de Fábula, una de las principales productoras del país, lanzaron una nueva plataforma de streaming que amplía el acceso global a películas independientes y no distribuidas, informó este lunes la compañía Pijamafilms.

La plataforma pijama ofrece a los creadores un acceso directo al público mundial “sin los intermediarios tradicionales”, al tiempo que ofrece a los espectadores un acceso “sin precedentes a películas que, de otro modo, permanecerían ocultas”, señaló la productora en un comunicado.

“Miles de cineastas nunca llegan al público debido a las barreras tradicionales de la distribución. Las plataformas no pueden acoger todas las películas que se hacen, y se trata de democratizar el acceso”, afirmaron Pablo y Juan Larraín en una declaración conjunta en la nota.

La crisis de distribución en el cine global

Los cineastas, que para este proyecto se aliaron con el director creativo ejecutivo Cristian Jofre, explicaron que el 80 % de las películas nunca se distribuyen, y que existe “una crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica actual del mercado”, según mencionó EFE.

Ambos se preguntaron cómo puede el público ver la mayoría de las películas que se proyectaron el año pasado en festivales como Sundance, Berlín, Cannes, Venecia y Toronto, si “en la mayoría de los casos, simplemente no es posible, incluso muchas películas de grandes cineastas del pasado ya no son accesibles”.

En su nueva plataforma, informaron, el público puede alquilar películas en todo el mundo y el 80 % de los ingresos se paga directamente a los productores, agentes de ventas y distribuidores, una vez deducidos los costes de transacción y los impuestos aplicables.

Jofre dijo que “pijama aborda la brecha que existe desde hace tiempo en la industria cinematográfica, proporcionando a los cineastas una vía de distribución directa y global” y destacó “el acceso global a películas no distribuidas” a través de una plataforma “que prioriza el descubrimiento y la equidad”.

¿Cómo funciona pijama y dónde está disponible?

Además, pijama funciona como una plataforma OTT de transacciones con un modelo de pago por visión, centrada específicamente en películas sin distribución territorial en los principales servicios de streaming y ya está disponible en Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Smart TV, iOS y Android.

En este momento ya están disponibles ‘Una mujer fantástica’ de Sebastián Lelio, ‘Neruda’ de Pablo Larraín, ‘Espina’ de Gabriel Tzafka y las dos partes del documental ‘Biker Chicz:’ de Edward Winterhalder. El precio de cada una es de 3.99 dólares.

Los hermanos Larraín están detrás de algunas de las películas chilenas más premiadas de los últimos tiempos, como ´No´ (2012), ´El Conde´ (2023) y ´El Club´ (2015).

