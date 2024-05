Plants vs Zombies, un fenómeno cultural muy popular entre los jugadores casuales

El objetivo es acabar con todos los zombies que poco a poco se acercan a atacar a las plantas. Foto: Electronic Arts

El estudio estadounidense PopCap Games fue el encargado de desarrollar la primera entrega de la saga. Fue publicado el primero de abril de 2009 y estuvo disponible para PC’s Windows y Mac. Con el tiempo fue puesto a disposición de los jugadores de Xbox 360 y PlayStation (PS) Vita. Apenas un año después fue estrenado el título para celulares iPhone y Android.

La gran popularidad del juego en apenas 12 meses le valió acuerdos para ponerlo en las manos de los gamers de PlayStation 3 y Nintendo DS. En este punto, el videojuego es reconocido como un producto para personas de todas las edades gracias a su jugabilidad sencilla, colorida y entretenida.

En 2011, el famoso estudio canadiense Electronic Arts (EA), el mismo de la saga de fútbol FIFA, compró PopCap Games por US $750 millones para controlar la marca de Plants vs Zombies. Ese mismo año se lanzó al mercado otra versión del juego, esta vez para la Nintendo DS y la PlayStation 3. Para este videojuego se reforzó su imagen cómica acerca de un posible apocalipsis zombie.

Dos años más tarde, EA preparó dos entregas, una para PC y otra para dispositivos móviles. Plants vs Zombies Adventures, la versión para computador, estuvo solo disponible para los usuarios de la red social Facebook, pero también destacó por una mayor diversidad de escenarios. Plants vs Zombies 2: It’s About Time, el título para celular, fue freemium, es decir, de descarga gratuita, pero con microtransacciones. Esto permitió que, a cambio de la moneda virtual, los jugadores obtuvieran potencializadores.

Para 2014, y con la salida de las nuevas consolas de octava generación, Plants vs Zombies: Garden Warfare es la sexta entrega de la franquicia que estuvo disponible para PC, Xbox 360, PlayStation 3 y por supuesto Xbox One y PlayStation 4. Este título cambió el género al que venían acostumbrados los gamers de esta saga, ya que este es un juego de disparos en primera persona (FPS). Fue pensado para fortalecer el modo multijugador con capacidad de conectar hasta 24 jugadores.

Apenas dos años después, llegó la secuela del videojuego anterior. Aparte de lo visto en el primer título, agregó más personajes, modos de juego y un tinte de mundo abierto. En 2016, PopCap Games y Electronic Arts renovaron la propuesta para celulares con el título Plants vs Zombies Heroes. Sin embargo, este no fue una entrega de estrategia como las anteriores, sino que consistió en cartas coleccionables que luchaban en 400 niveles y 80 aventuras. Incluyó partidas amistosas y otras de clasificación.

No fue hasta 2019 que se lanzó un nuevo videojuego para consolas. Este fue Plants vs Zombies: Battle for Neighborville que se puede jugar actualmente en Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Este juego mantuvo el género de shooter, ahora en tercera persona, y el modo multijugador. Finalmente, se espera que este 2024 llegue el Plants vs Zombies 3 que continuará con las características que hicieron popular a la serie de entregas. Ahora, con gráficas más acordes a la tecnología actual de los dispositivos móviles.

