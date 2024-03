PlayStation: ¿Qué son el PS VR2 y el Pulse Elite?

PlayStation VR2 fue lanzado al mercado en febrero de 2023 y Pulse Elite en el mismo mes de 2024. Foto: El Espectador

En 2022, Sony fue la empresa que más generó ingresos en la industria de los videojuegos. Con 28.200 millones de dólares sobrepasó al la que se posicionó en segundo lugar, Microsoft, por casi el doble de dinero. Esta compañía innova constantemente en diferente tipo de hardware para sus famosas consolas.

Es por esto que el 13 de noviembre de 2016 lanzó al mercado el PlayStation (PS) VR. Este es un visor de realidad virtual diseñado y fabricado por Sony Interactive Entertainment. Puede reflejar una imagen igual o diferente a la que se puede ver en el televisor y es compatible con los Dual shock 4 (mandos de PlayStation 4) y con los PS Move, los controles de movimiento de Sony.

Posee un panel de visión oled de 5.7 pulgadas y una resolución de 960 x 1.080 megapixeles, además de contar con efectos de sonido 3D. Integra un sensor de movimiento que funciona en conjunto con el PS VR Aim Controller, un mando pistola, que se puede disfrutar en títulos como Resident Evil 7: Biohazard, estrenado en 2017.

PS VR2

La segunda versión de este accesorio de inteligencia artificial se estrenó el 22 de febrero de 2023 para poder usarse en la PlayStation 5. A diferencia de su antecesora este visor es 4K HDR, además incluye mandos intuitivos y con vibraciones en cada mano.

Está hecho de dos pantallas oled de 2000 x 2040 megapixeles de resolución y 120 fotogramas por segundo (FPS). El PS VR se conecta a la PlayStation 4 por medio de un puerto USB y otro HDMI, este nuevo modelo solo lo hace mediante USB únicamente.

Su valor en Colombia es de $4.070.293; este precio aparte de los accesorios ya descritos, incluye el juego Horizon Call of the Mountain. Sin embargo, otros títulos como The Walking Dead: Saints y Sinners - Capítulo 2 y Star Wars: Tales from the Galaxy Edge - Enhanced Edition, también pueden ser jugados con este accesorio.

El primer PS VR vendió cinco millones de unidades y el PS VR2 logró las 600.000 unidades en los primeros 45 días. Sin embargo, con el paso de los trimestres las ventas decrecieron. Para febrero de 2024, un año después del lanzamiento al mercado, Sony anunció que no fabricaría más PS VR2 hasta que se vendieran las más de dos millones de unidades que ya existen.

Esta mala noticia se junta con las bajas ventas de la PlayStation 5 durante el último trimestre de 2023 y el despido de 900 empleados a comienzos de 2024. Varios expertos apuntan a que este accesorio no se ha vendido bien por su elevado precio y su reducido catálogo de juegos.

Por otro lado, PlayStation también afirmó que el PS VR2 será compatible con PC, una funcionalidad que los usuarios de estos accesorios venían pidiendo desde 2016, con el estreno del primer PS VR. Una decisión estratégica que busca acumular usuarios entre los gamers de PC.

Pulse Elite

Son un par de audífonos inalámbricos de diadema, con micrófono retráctil y batería recargable. Fueron diseñados especialmente para acompañar las partidas en la PlayStation 5. Su batería tiene una autonomía de 30 horas y es posible usarlos durante dos horas con 10 minutos de carga.

Se puede usar con el PlayStation Portal y por medio de su bluetooth integrado se pueden conectar con dispositivos de otras plataformas, como un computador o un celular. Se carga por medio del contacto con un gancho y ofrece prestaciones parecidas a los Pulse Explore wireless earbuds, unos audífonos In-Ear, que son pequeños y van por dentro del oído.

Ambos accesorios se estrenaron en el mercado en febrero de 2024 y según Sony están fabricados con tecnología propia de un estudio profesional de sonido. Su precio va desde los $600.000 hasta el millón de pesos.

La división de Sony dedicada al gaming fabricó el primer accesorio de realidad virtual en 1997. Fueron un par de gafas llamadas Glasstron y en 2009 volvieron a este tipo de productos con el PS Move, un mando inalámbrico de movimiento, al estilo del famoso Wii Remote de la consola Nintendo Wii.