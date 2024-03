Sega: la empresa que rivalizó con Nintendo e inició la guerra de las consolas

Mega Drive o Génesis en países occidentales es sin duda la consola domestica más exitosa de Sega. Foto: VidaExtra

Nombrar a Sega es nombrar una de las partes más importante y recordadas de la historia de los videojuegos. Esta empresa fue fundada el 3 de junio de 1960 en Japón, pero su tradición con esta industria data incluso desde la Segunda Guerra Mundial.

Las máquinas tragamonedas eran toda una sensación en Estados Unidos y Service Game, como se le llamaba antes, producía estos artefactos para los soldados estadounidenses en América, pero en 1952 se trasladó a Japón para satisfacer la necesidad de entretenimiento de las tropas yankees en ese país.

Dos años después ya tenía presencia en otras latitudes asiáticas en donde se le conocía por sus iniciales (SEGA) Service Games. Para 1960 la mala fama de las máquinas tragamonedas en Estados Unidos obligó a la compañía a refundarse y radicarse por completo en el país del sol naciente.

Así transcurrieron dos décadas en las que Sega dominó el negocio de los arcades con su juego Periscope, y en 1980 contabilizó ingresos por 214 millones de dólares. Hasta hoy, esta empresa sigue ostentando el título de ser el mayor productor de entregas de arcade en el mundo con más de 500 juegos, 76 franquicias y 23 placas.

La guerra de las consolas entre Sega y Nintendo

Con el inicio de la década de 1980, Sega quiso llevar su éxito en las salas de juegos a las videoconsolas caseras. Sin embargo, entró en desventaja con respecto a Nintendo que tenía más años de experiencia en el negocio. Así, en 1983 Sega sacó al mercado la SG-1000 como la primera consola de su historia.

Un año después en el importante comercio japonés, la SG-1000 logró 160.000 unidades vendidas, pero quedo muy lejos de los 2.5 millones de la Family Computer de Nintendo, NES en el resto del mundo. En 1985 la Master System (Mark III en Japón) de Sega obtuvo mejores ventas que su antecesora, pero aún no llegaba a los espectaculares números de Nintendo.

Sin embargo, por el lado del arcade, Sega siguió cosechando éxitos. Para el final de la década de 1980 Out Run, el icónico juego de carreras, fue el más vendido del mundo. Akira Nagai, antiguo director de la compañía, afirmó en su momento que Hang-On y Out Run mantuvieron el barco a flote durante la crisis de 1982 y propiciaron géneros nuevos en los videojuegos.

Génesis y Sonic, la época más gloriosa de Sega

1988 prometió ser el año de la victoria final en la batalla por vender más consolas. Sega presentó la Mega Drive, o Génesis en occidente, una consola doméstica de 16 bits que técnica y gráficamente era mejor a la Super Nintendo. Sin embargo, la máquina no se vendió bien en Japón y no fue hasta 1991, con el estreno de la exitosa saga, Sonic The Hedgehog, que Sega paso de apenas un 20% de participación en el mercado de las consolas a un 65% en Estados Unidos.

Después de varias décadas Sega había logrado quitarle el trono a Nintendo y a la postre los críticos de videojuegos calificaron este hecho como beneficioso para toda la industria a largo plazo, porque diversificó un negocio monopolizado por la casa de Mario Bros y demostró que Nintendo podía no ser siempre la número uno.

Las claves del cambio de panorama para Sega fue que la Génesis, en comparación a la Super Nintendo, era más económica y tenía un catalogo de juegos más amplio, gracias a que Sega si estuvo abierto a incluir títulos de otros estudios y no hacer de su consola una plataforma exclusiva de sus propias entregas como ocurrió con la Super Nintendo.

Otro de los factores fue la venta al mismo tiempo con el videojuego Sonic The Hedgehog que es una de las 20 sagas con más de 100 millones de copias vendidas en toda la historia, pero eso merece un capítulo aparte.

Game Gear y el declive de Sega

La guerra de las consolas se trasladó a las plataformas portátiles y en 1989 Nintendo presentó su Game Boy. Este dispositivo tenía una pantalla a blanco y negro que contrastaba mucho con la rapidez, interfaz y full color de la Game Gear de Sega en 1991. Está último logró 11 millones de unidades vendidas, pero ni siquiera con esos exorbitantes números para la época pudo superar a Nintendo.

En 1994, Sega sorprendió al mundo con el anuncio de la consola de mesa 32X como un abrebocas de lo que sería el plato fuerte del año siguiente. Sin embargo, la máquina se vendió muy mal incluso en Estados Unidos donde Sega tenía su gran base de clientes. Un año más tarde salió al mercado la Saturn, pero algunos expertos catalogaron el estreno como precoz, ya que la Génesis aún se vendía muy bien.

Esto no duró mucho porque ese mismo año, 1995, Nintendo recuperó la cima de la industria de las consolas con su Nintendo 64 y al menos en ese negocio, esa fue la estocada final para Sega. Sin embargo, Daytona USA, un arcade de carreras, mantuvo el poderío de la empresa en los salones de juego de Estados Unidos.

El día que Sega dejó de fabricar consolas

Finalmente en 1997 la Nintendo 64 y la primera PlayStation de la historia desplazaron a Sega en el mercado de los Estados Unidos y ni siquiera los 9.2 millones de unidades vendidas de la Saturn pudieron salvar el negocio. Dos años después la compañía quemó su último cartucho en el negocio de las consolas y lanzó al mercado la Dreamcast, que tuvo uno de los mejores debuts de la historia con 300.000 unidades vendidas en 24 horas.

Sin embargo, la espuma del regreso triunfal de Sega rápidamente fue bajando y al final de 1999 Sony conservó el 60% del mercado y Nintendo y Microsoft ya preparaban sus nuevos lanzamientos. Con el inicio del nuevo milenio Sony y Nintendo poseía el 85% de las ventas y el 15% que le quedaba a Sega lo tenía entre ceja y ceja Microsoft con su nueva consola bautizada Xbox.

De 1998 a 2003 la casa de Sonic solo produjo perdidas y en 2001 la empresa anunció la descontinuación de la Dreamcast. Después de una serie de rebajas extremas para poder liquidar el stock existente, en 2003 los propietarios de Sega firmaron la última consola vendida en la historia de la compañía. Con ella se cerraba una historia llena de triunfos y derrotas.

Hoy Sega se mantiene en la industria de los videojuegos con la venta de entregas para las plataformas de terceros y con una franquicia que no para de sumar títulos y de vender nostalgia en forma de un erizo azul llamado Sonic The Hedgehog.

Duncan Harris, autor de ‘1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir’, dijo: “la Dreamcast marcó el fin de la cultura de los juegos de arcade. La consola de Sega ofrecía la esperanza de que las cosas no iban a cambiar para peor y que los principios de divertimento rápido y gráficos brillantes y atractivos no iban a hundirse en un pantano marrón y verde de juegos bélicos realistas”.