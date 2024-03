Sonic: el erizo azul que quiso ser más popular que Mario Bros en los videojuegos

La primera portada de Sonic The Hedgehog lanzada en 1991 para la Génesis, la consola más exitosa en la historia de Sega. Foto: Nintendo

Sí alguna vez Sega quiso ponerle un alto al monopolio montado por Nintendo, un erizo azul llamado Sonic también quiso quitarle el rótulo del personaje de los videojuegos más popular de la historia a un tal Mario Bros. Esta saga de juegos se estrenó en 1991 con el nombre de Sonic The Hedgehog (Sonic el erizo en español) para disfrutarse en la Mega Drive o Genesis.

Sin embargo, esta videoconsola de 16 bits no tuvo una recepción favorable durante los primeros años y Nintendo parecía no tener rival en la escena mundial. En ese momento fue cuando Sega decidió que sí iba a rivalizar con Nintendo en las ventas, tendría que también hacerlo en el imaginario popular de los amantes de los videojuegos.

A partir de esa impronta nació Sonic y aunque Sega dejó el negocio de fabricar consolas hace ya más de 20 años, Sonic sigue siendo un personaje reconocido para generaciones pasadas y nuevas. La franquicia también involucra animaciones para televisión, películas y merchandising con lo que contabiliza más de 1.500 millones de dólares de ganancias en 2022.

¿Cómo nació Sonic?

Durante 1991 el videojuego más vendido de la historia era Mario Bros 3 y aunque Sega ya había intentado por varios años vender más consolas que Nintendo parecía una batalla perdida. La estrategia de la compañía con logo azul era trasladar todos sus éxitos de arcade a plataformas domésticas.

Sin embargo, esto no ofrecía experiencias diferentes a los salones de juegos por eso no incentivaba la venta de consolas de Sega y ningún juego tenía la capacidad de demostrar las prestaciones técnicas y gráficas de las máquinas fabricadas por la empresa.

Es así como Sega llegó a la conclusión de que es necesario crear un personaje que pueda ser tan popular como Mario. Con esto en mente, Naoto Oshima, Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara crearon un título de plataformas en el que un erizo de color azul muy enérgico y entusiasta atravesaba niveles rodando a gran velocidad y recargando energía con anillos.

La idea original era la de un conejo, pero su diseño resultó ser muy exigente para el hardware de las consolas Sega de la época. Escogieron en color azul por ser el color del logo de la empresa y los zapatos rojos con blanco de Sonic están inspirados en los que usó Michael Jackson para la portada de su álbum, Bad en 1987.

Sonic y su éxito inmediato en ventas

El 23 de junio de 1991, 10 años después del nacimiento de Mario Bros, Sega le da la bienvenida al mundo a su nueva mascota en el título Sonic The Hedgehog que se vendió en conjunto con la consola Mega Drive en Japón o Genesis en el resto del mundo.

Su popularidad fue tan arrolladora que el juego se vendió mejor que Super Mario World o Super Mario 4 y le dio a Sega el control del 65% del mercado de las consolas, desplazando por primera vez a Nintendo al segundo lugar.

Esta consola llevaba dos años en el mercado, pero no fue hasta la aparición de Sonic que disparó sus ventas y volteo la situación para Sega en la guerra de las consolas. Fue tal el éxito de la primera entrega de Sonic que la secuela salió al mercado el año siguiente y para 1994 la saga ya contaba con cuatro juegos.

Aunque Sonic hizo su debut triunfal en la Genesis, una consola de 16 bits, también se desarrollaron títulos para las máquinas de ocho bits, la Master System y la Game Gear. Sonic 3D Blast (1996) fue la última entrega producida para la famosa Genesis porque Sega ya quería dar el salto a la Saturn de 32 bits, pero el videojuego recibió muchas críticas por descuidar el aspecto visual de los personajes.

Sonic y su caída vertiginosa

En 1995, dos de los tres creadores originales de Sonic integraron una sección dentro de Sega Japón llamada Sonic Team para especializarse en producir otras sagas populares como las del erizo azul. Sonic X-treme, desarrollado por Sega Estados Unidos, estaba presupuestado para la Navidad de 1996 y sería el primer juego 3D de la franquicia.

Sin embargo, la oficina nipona se negó a prestarle su motor gráfico a la estadounidense para el desarrollo de esta entrega y finalmente las disputas internas precipitaron la cancelación del juego. Estas malas decisiones corporativas de Sega dejaron a Super Mario 64, primer videojuego en 3D de Nintendo, solo en el mercado y así la empresa del logo rojo recuperó la punta en la venta de consolas.

A pesar de eso, Sega siguió produciendo entregas y en 1996 Sonic Jam, un compilado de juegos salió al mercado y Sonic R se convirtió en el primer y único título en 3D diseñado para la consola Saturn. Muchos expertos apuntan hoy a que la tardía salida y poca variedad de entregas de Sonic para la Saturn mermaron sus posibilidades de éxito y le entregaron el mercado en bandeja de plata demasiado pronto a Nintendo.

Sonic y la última carta de Sega por volver al negocio

Para 1998 la Dreamcast fue el último intento de Sega por volver a competir con la casa productora de Mario Bros. Sonic Adventure fue un juego de rol (RPG) diseñado exclusivamente para esta consola y fue el primer gran 3D de la saga. Su secuela en 2001 vendió más de dos millones de copias, pero ni siquiera eso salvó a la Dreamcast del fracaso comercial.

En 2001, 10 años después del nacimiento de Sonic, Sega anunció que dejaría de hacer consolas y ya con la derrota consumada en 2003, Sonic Heroes fue el primer videojuego multiplataforma de la franquicia del emblemático erizo azul. El juego salió para Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube y Windows un año más tarde.

Por esos años parecía que la guerra de las consolas ya había coronado a un ganador porque Sonic Advance y dos secuelas más fueron los primeros títulos desarrollados exclusivamente para una consola de Nintendo. Esa suerte le tocó a la Game Boy Advance y después a la Nintendo DS en 2005 con Sonic Rush.

Sonic en otras plataformas

Sonic 06 (2006) para Xbox 360 y PlayStation 3 prometió ser un juego con alto valor sentimental para los amantes de la saga porque recuperaba elementos de las primeras entregas, pero la salida de Yuji Naka, último creador de Sonic en Sega, y sus constantes fallas en la programación hicieron de este título el peor de la franquicia.

Sin embargo, el erizo limpió su imagen y siguió adelante con Sonic Secret Rings para Nintendo Wii y Sonic Rivals 1 y 2 para PlayStation Portal (PSP) en 2007. Tres años después Sega quiso volver a la esencia del videojuego y produjo Sonic The Hedgehog 4 Capítulo I y II en 2012.

Estas entregas volvieron a presentar la perspectiva de un juego de plataformas con el desplazamiento lateral y rápido que hizo tan famosa a esta saga. En 2013 parecía que ya no había vestigios de la agresiva guerra de las consolas entre Nintendo y Sega de los años 90′s.

Sonic Lost World fue la primera entrega para consolas de octava generación (Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Wii U) y el primero que contó con la colaboración de esta última compañía, tomando elementos de aquel que alguna vez fue su rival, Super Mario Galaxy.

Unos años más tarde los personajes que un día fueron rivales marcaron un hito y pusieron su imagen una al lado de la otra en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, un juego de deportes con licencia oficial del Comité Olímpico Internacional (COI).

La actualidad de Sonic

Sonic Dash fue el primer título de la franquicia para celular y en 2020 completó 350 millones de descargas. Sonic Boom fue su secuela en 2015.

Finalmente, Sonic Superstars es la entrega más reciente de la saga que cuenta con casi 100 juegos. Salió al mercado el 17 de octubre de 2023 para Xbox Series X|S PlayStation 5 y Nintendo Switch. Ahora, cinco meses después de su lanzamiento, ha vendido cinco millones de copias, lejos de los 6.7 millones de Sonic Frontiers (2022) en el mismo periodo de tiempo.

Está claro que Sonic y Sega no ganaron la feroz batalla comercial que iniciaron con Mario Bros y Nintendo, pero fueron los únicos que lo intentaron y hasta ocuparon el primer puesto por un periodo de tiempo. Sonic ya es un personaje famoso de la cultura pop y parece que no importa cuantos videojuegos buenos o malos se sigan haciendo de él, su lugar en el imaginario social no va a cambiar.