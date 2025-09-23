¿Por qué no se debe cargar hasta 100% la batería del iPhone?

En los iPhone 15 y modelos posteriores, además de la recarga optimizada, se puede elegir un límite de carga entre el 80% y el 100%, en incrementos de 5%. Foto: Tomada de redes

El cuidado de la batería es una de las preocupaciones más frecuentes entre los usuarios de teléfonos inteligentes. Aunque muchos creen que lo mejor es cargar el dispositivo hasta alcanzar el 100%, Apple advierte que la manera en que se gestiona la energía influye directamente en su durabilidad. Por eso, cada vez cobra más relevancia hablar de hábitos de carga que permitan equilibrar rendimiento y conservación.

Según la compañía de Cupertino, la salud de la batería no depende únicamente del tiempo que ha pasado desde su fabricación, sino de lo que denomina “edad química”, un concepto que integra factores como el historial de temperatura y los patrones de carga. Apple aclara que, con el paso del tiempo, todas las baterías de iones de litio (el material con el que están hechas las baterías de los iPhone) pierden capacidad de almacenamiento, lo que afecta tanto la duración diaria como el rendimiento máximo del dispositivo.

¿Por qué limitar la carga del iPhone al 80%?

Teniendo en cuenta que la salud de la batería depende de su “edad química” y no solo del tiempo de uso, cargar el iPhone únicamente hasta el 80% se ha convertido en un hábito recomendado. Esta práctica ayuda a reducir el desgaste y a mantener un rendimiento más estable a lo largo del tiempo. Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor ciclo de vida de la batería : al evitar llevarla siempre al 100%, se reduce la tensión en sus componentes internos y se conserva la capacidad de carga por más tiempo.

Menor desgaste químico : las baterías de iones de litio sufren un deterioro gradual en cada carga completa; limitarla al 80% disminuye la exposición a procesos que aceleran esta degradación.

Eficiencia en el uso diario: para la mayoría de los usuarios, llegar al 80% resulta suficiente para afrontar la jornada sin inconvenientes, evitando esperas innecesarias hasta alcanzar la carga total.

Carga optimizada: la función de Apple para cuidar la batería

Apple explica en su página de soporte que el iPhone cuenta con la función “recarga optimizada”, diseñada para reducir el desgaste y mantener la capacidad de carga por más tiempo. Esta función evita que el dispositivo permanezca demasiado tiempo al 100%, lo que puede acelerar la degradación.

La recarga optimizada funciona de la siguiente manera:

Cuando está activada, la carga del iPhone se detiene temporalmente en torno al 80% y se completa más tarde, solo si el sistema detecta que el teléfono seguirá conectado por un periodo largo.

Para lograrlo, el iPhone utiliza un sistema de aprendizaje automático que reconoce los hábitos diarios de carga del usuario y ajusta el proceso en consecuencia.

El objetivo es que, al momento de desconectar el dispositivo, este ya se encuentre al 100% sin haber pasado horas innecesarias en ese nivel.

Apple añade que, si esta opción está activa, el usuario recibirá notificaciones en la pantalla de bloqueo con la hora estimada en la que el iPhone alcanzará la carga completa.

En los iPhone 15 y modelos posteriores, además de la recarga optimizada, el usuario puede establecer un límite de carga personalizado entre el 80% y el 100%, en incrementos de 5%. Esto significa que el dispositivo dejará de cargar automáticamente al llegar al porcentaje elegido.

Por defecto, la función de carga optimizada viene activada, pero se puede modificar desde Configuración > Batería > Recarga. Incluso, iOS puede recomendar un límite específico basado en los hábitos de uso del dispositivo, por ejemplo, sugerir un 95% si detecta que esa medida ayuda a conservar mejor la batería.

