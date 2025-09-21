¿Cómo utilizan las personas ChatGPT? Esto dice un estudio

El uso principal de ChatGPT no es profesional, el 70 % de las conversaciones son personales. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

OpenAI señala cómo ChatGPT se ha convertido en una herramienta que genera valor económico, tanto a nivel personal como profesional, aunque su uso sigue predominando en tareas cotidianas. Muchos usuarios recurren al chatbot para obtener orientación práctica, buscar información o asistir en la escritura.

Desde su lanzamiento hace tres años, ChatGPT ha incrementado de manera constante su adopción. Lo que antes era territorio de un grupo reducido de primeros usuarios ha ido expandiéndose, reduciendo incluso la brecha de género que se observaba en sus comienzos. Su uso, además, ha evolucionado hacia la generación de valor tangible, ayudando a los usuarios a ser más productivos en distintos ámbitos.

Estos hallazgos se desprenden de un estudio reciente publicado por OpenAI, considerado el más amplio hasta la fecha sobre cómo las personas interactúan con ChatGPT. La investigación, realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), el equipo de investigación económica de OpenAI y el economista de Harvard David Deming, analiza 1,5 millones de conversaciones registradas entre noviembre de 2022 y julio de 2025.

Entre las principales conclusiones, el estudio revela que ChatGPT ahora es utilizado casi por igual por hombres y mujeres. En enero de 2024, solo el 37 % de los usuarios tenían nombres típicamente femeninos, mientras que en julio de 2025 esa cifra superó el 50 %. Entretanto, los usuarios más jóvenes lideran el uso de la herramienta, representando el 46 % de los mensajes analizados, esto evidencia que la tecnología sigue siendo especialmente atractiva para las nuevas generaciones.

Otro aspecto destacado es la creciente accesibilidad de ChatGPT en países de ingresos bajos y medios. Según OpenAI, para mayo de 2025, la tasa de adopción en estas regiones era más de cuatro veces superior a la registrada en países con mayores ingresos.

¿Para qué se usa ChatGPT?

El estudio también se centró en identificar los principales usos que los usuarios dan a ChatGPT, respetando siempre la privacidad de las conversaciones mediante procesos automatizados. Los resultados muestran que la herramienta se emplea mayoritariamente para tareas personales cotidianas, superando incluso el uso laboral. Según el análisis, los mensajes relacionados con actividades no laborales pasaron del 53 % al 70 % del total, mientras que los de carácter profesional se mantienen en torno al 30 %.

Dentro de las conversaciones analizadas, casi tres cuartas partes se enfocan en orientación práctica, búsqueda de información y redacción, que en conjunto representan cerca del 80 % del uso total. Entre estas, la escritura destaca como la actividad laboral más común, concentrando el 40 % de las interacciones de este tipo. Por el contrario, actividades como programación o “autoexpresión” permanecen en niveles bajos, consideradas más de nicho.

El estudio identificó patrones de uso relacionados con tres categorías: Preguntar, Hacer y Expresar. La categoría Preguntar representa aproximadamente la mitad de los mensajes, mostrando que los usuarios valoran a ChatGPT principalmente como un asesor para obtener información o recomendaciones, más que como un simple ejecutor de tareas. La categoría Hacer, presente en el 40 % de los mensajes, incluye tareas orientadas al trabajo práctico, como redacción, planificación o programación. Finalmente, la categoría Expresar abarca el 11 % del uso, e involucra interacciones más personales, que incluyen reflexiones, exploración creativa y juego.

ChatGPT como generador de valor en la vida diaria

Otra parte del análisis aclara cómo ChatGPT ha trascendido su uso cotidiano para convertirse en una herramienta que aporta valor tanto en la vida personal como en el ámbito laboral.

OpenAI ha señalado la “doble función” del chatbot, actuando simultáneamente como asistente de productividad y generador de valor para los usuarios. “En algunos casos, genera un valor que las medidas tradicionales, como el PIB, no logran captar”, ha sentenciado la tecnológica.

Parte de este valor se refleja en la capacidad de ChatGPT para apoyar la toma de decisiones. La compañía explica que la herramienta contribuye a mejorar el juicio y la productividad de los usuarios, especialmente en tareas que requieren un alto nivel de conocimiento.

Además, el incremento en su adopción se relaciona tanto con la evolución de los modelos de Inteligencia Artificial como con la exploración de nuevos casos de uso.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.