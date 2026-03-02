¿Por qué recibo tantos correos basura? Estas son 10 razones que lo explican

Al igual que ocurre con las llamadas indeseadas, el correo basura se ha convertido en una molestia cotidiana para miles de usuarios.

Lo grave del asunto es que el spam puede adoptar múltiples formas: desde mensajes masivos no solicitados hasta contenidos más peligrosos y maliciosos, como intentos de phishing o la distribución de malware.

Según la compañía de ciberseguridad ESET, diez razones por las que una bandeja de entrada puede llenarse de spam o estafas son:

Filtraciones y fuga de datos: Algunos ciberdelincuentes pueden centrarse en vulnerar organizaciones para robar grandes volúmenes de datos, como direcciones de correo electrónico e información de identificación personal (PII). Luego, publican o venden esos datos en foros/mercados de cibercrimen, donde otros los compran para utilizarlos como phishing. Pueden suplantar la identidad de una empresa que acaba de sufrir la violación, citando su PII y la información de su cuenta para dar mayor credibilidad a su engaño. El objetivo final suele ser robar datos de inicio de sesión o información financiera, o la instalación de malware.

Actualizaciones de kits de estafa: Debido a los kits de estafa/phishing preconfigurados, los estafadores tienen gran parte del trabajo hecho, desde la suplantación de marcas hasta la ofuscación, los señuelos de phishing e incluso la omisión de la autenticación multifactorial.

Spam selectivo: Los estafadores centran sus esfuerzos en grupos concretos, como los empleados de una empresa específica o los usuarios de un servicio concreto (por ejemplo, Netflix). Esto puede deberse a que obtuvieron los datos de una filtración en una de estas empresas o a que han recopilado datos de sitios web específicos.

Eventos estacionales: Las campañas de phishing suelen aprovechar los acontecimientos de actualidad para mejorar sus tasas de éxito. Son habituales casos como la muerte de famosos y emergencias graves y crisis sanitarias, como fue el COVID-19. Pero también se pueden producir picos estacionales de spam justo antes de Navidad, por ejemplo.

La ayuda de la IA: Las herramientas de IA permiten a los estafadores ampliar sus campañas de phishing con mensajes muy convincentes diseñados para eludir los filtros de spam. La IA también puede ayudar en el reconocimiento, para encontrar una dirección de correo electrónico en fuentes de acceso público que, de otro modo, podrían ser difíciles de descubrir.

Rastreo de sitios web públicos: Los spammers no solo obtienen sus listas de correo electrónico de vulneraciones de datos a gran escala. Algunos consiguen estos datos utilizando bots para rastrear sitios web públicos, como las plataformas de redes sociales. El tráfico de bots maliciosos representa el 37 % de todo el tráfico de Internet, según ESET. Si algún dato es de dominio público, es posible que haya sido capturado en una campaña de este tipo.

Hacer clic en un mensaje de spam: Los estafadores a menudo pueden acabar con grandes listas de correo electrónico que luego tienen que reducir para mejorar el retorno de la inversión de las campañas. Por lo tanto, si se hace clic en un mensaje de spam o, lo que es peor, se responde, el remitente sabrá que está «activo», lo que podría dar lugar a una nueva avalancha de mensajes.

Bombardeo de correos electrónicos: Si una bandeja de entrada se llena de mensajes no deseados, puede tratarse de una táctica de distracción diseñada para ocultar un mensaje importante, como una alerta de seguridad del banco o una notificación de una compra que no se ha realizado. El estafador inscribirá la dirección en cientos de boletines informativos o sitios web para inundar la bandeja de entrada y ocultar ese mensaje crucial.

Compras en línea: Durante los cumpleaños o antes de las fiestas, es posible que realice un mayor número de compras online. Algunos comerciantes pueden intentar sacar provecho de este periodo ocultando las suscripciones a las listas de marketing. Si se olvida de desmarcarlas, es posible que se reciba una avalancha de spam molesto de las marcas en las que se ha comprado.