Probamos el nuevo vivo V50 Lite 5G, que apuesta por batería y diseño: así nos fue

Este dispositivo está equipado con el sensor Sony IMX882 de 1/1.95 pulgadas. Foto: Cortesía vivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El vivo V50 Lite ya está disponible en Colombia como una propuesta de gama media que busca llamar la atención por su equilibrio entre rendimiento y diseño. Llega en dos versiones de color (Dorado Titanio y Negro Místico) y con dos configuraciones de conectividad: el modelo 5G, con un precio de lanzamiento de $1.949.900, y el modelo 4G, disponible por $1.499.900.

Puede encontrarse en canales como Claro, Movistar, Tigo, Alkosto, Éxito, Alkomprar y próximamente en Falabella.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de ponerlo a prueba durante varios días, y esta fue nuestra experiencia.

Un diseño delgado y ligero

En el frontal, el vivo V50 Lite presenta biseles reducidos y prescinde del Gorilla Glass, optando por un cristal desarrollado por la propia marca. No hay datos concretos sobre su resistencia, aunque incorpora certificación militar MIL-STD-810H, que en teoría le permitiría soportar caídas de hasta un metro. Internamente, cuenta con una estructura de amortiguación completa, pero sus marcos son de plástico, lo que podría incrementar el riesgo de daño en caídas laterales.

En el lateral derecho se encuentran los botones de volumen y el de encendido/apagado; en la parte superior, un micrófono y una salida secundaria de audio; mientras que el lado izquierdo queda completamente limpio. En la parte inferior se ubican la bandeja para la tarjeta SIM, un micrófono, el puerto USB-C y la salida principal de audio.

El dispositivo tiene un grosor de 7,79 mm y un peso de 197 gramos, lo que lo hace delgado y cómodo en mano. La parte trasera es plana, con una estética cuidada que recuerda al acabado metálico, aunque no lo sea. Además, el equipo cuenta con certificación IP65, que lo protege frente al polvo y salpicaduras, pero sin llegar a ser sumergible.

Pantalla: colores vivos y fluidez en la imagen

El panel AMOLED de 6,77 pulgadas ofrece una resolución Full HD+ (1080 x 2392 píxeles) con una densidad de 388 ppp. Esto se traduce en imágenes nítidas y detalladas, ideales tanto para ver videos y películas como para leer texto pequeño. La tecnología AMOLED aporta colores intensos y contrastes profundos, con tres modos de calibración y ajuste manual de temperatura de color.

El brillo máximo alcanza los 1.800 nits, lo que asegura buena visibilidad en exteriores, aunque no es compatible con contenido HDR, un punto en el que algunos rivales del segmento ofrecen ventaja. En el extremo opuesto, el brillo mínimo resulta aceptable y puede reducirse aún más gracias a la opción de atenuación extra en accesibilidad.

En cuanto a la fluidez, la pantalla cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, brindando transiciones y desplazamientos suaves, una característica que cumple con lo esperado en esta gama de precios.

Cámaras: versatilidad con margen de mejora

En la parte trasera, el vivo V50 Lite combina dos lentes: una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles (16 mm, apertura f/2.2 y enfoque fijo) y una cámara principal de 50 megapíxeles (26 mm, apertura f/1.79 y enfoque automático) equipada con el sensor Sony IMX882, un elemento destacable en esta gama. Durante las pruebas, la velocidad de captura de la cámara trasera fue correcta, aunque con un pequeño retraso entre pulsar el obturador y obtener la foto. El modo ráfaga permite hasta 10 imágenes seguidas, iniciando rápidamente, pero con una duración algo limitada.

El modo de cámara principal integra acceso directo a filtros de color, efectos de iluminación y ajustes básicos de exposición y enfoque al tocar la pantalla. Para quienes buscan más control, el modo Pro permite configurar compensación de exposición, ISO de hasta 3200, velocidad de obturación de hasta 32 segundos, balance de blancos y tipo de enfoque. Además, es posible disparar en formato RAW, y lo mejor es que estas funciones están disponibles tanto para la cámara principal como para la ultra gran angular.

En lugar de un flash LED tradicional, este modelo incorpora la luz de aura, un anillo que ilumina la escena de forma más difusa. Aunque visualmente atractiva, carece de ajustes como la temperatura de color, lo que la deja en un nivel más básico que el de otros modelos de la marca.

En la parte frontal, la cámara para selfies ofrece 32 megapíxeles con apertura f/2.45 y enfoque fijo, integrada en un recorte circular en la pantalla. Para abrir la cámara rápidamente con el equipo bloqueado, existe el gesto de presionar dos veces el botón de volumen hacia abajo, aunque viene desactivado por defecto. Con el teléfono desbloqueado, no hay un gesto rápido disponible y es necesario acceder mediante el ícono de la app.

Un detalle curioso es que, al cambiar a la cámara frontal, el sistema activa automáticamente el modo retrato. Conviene verificar si el desenfoque está activo para evitar resultados no deseados. La velocidad de captura no es su punto fuerte: requiere varios segundos antes de permitir una segunda foto.

Un aspecto positivo es que incorpora funciones prácticas como disparo por comando de voz, reconocimiento de palma de la mano o la posibilidad de tomar la foto tocando cualquier parte de la pantalla. Además, ofrece filtros de color y efectos de iluminación en el modo de fotografía normal, una característica poco habitual en dispositivos de este segmento.

Sonido: buenas funciones, calidad mejorable

El vivo V50 Lite incorpora altavoces estéreo, con una salida en la parte inferior y otra en la parte superior, compartida con el auricular para llamadas. Sobre el papel, esta configuración es atractiva, pero en la práctica el sonido no convence del todo. Tiene buena amplitud, aunque las frecuencias medias se imponen demasiado, lo que le resta balance. Además, no cuenta con ecualizador integrado para ajustarlo a gusto del usuario.

Incluye un modo de volumen al 200% y 400%, que eleva la ganancia, pero al hacerlo también resaltan frecuencias algo molestas para su rango de precio. No dispone de Dolby Atmos, pero sí de Super Audio, una función similar que ofrece distintos modos predeterminados para adaptar el sonido a diferentes estilos de reproducción. También integra Super Resolución de Audio, pensada para incrementar el nivel de detalle de lo que se escucha, así como una opción de personalización que ajusta la salida según el tipo de auriculares y pruebas auditivas del usuario.

Una característica práctica es el redireccionamiento de audio, que permite mantener el sonido de ciertas aplicaciones en el celular mientras envía el de otras a un altavoz o auriculares Bluetooth, algo útil en escenarios multitarea.

Como es habitual en su categoría, no tiene conector de 3,5 mm para audífonos. Sin embargo, ofrece compatibilidad con códecs APTX y LDAC, que garantizan audio inalámbrico de alta resolución, además de los estándares más básicos. Para quienes buscan cero latencia, la mejor opción será utilizar un adaptador USB-C o audífonos con este tipo de conexión física.

Autonomía sobresaliente en un cuerpo delgado

El vivo V50 Lite sorprende por incorporar una batería de 6.500 mAh en un dispositivo tan delgado. Se trata de una celda de iones de litio (no la tecnología más reciente), pero su capacidad y gestión energética marcan la diferencia en el uso diario.

En nuestras pruebas, el equipo alcanzó casi siete horas de pantalla encendida en uso intensivo, una cifra que lo coloca entre los mejores de su segmento. Incluso combinando la reproducción de videos en primer plano con procesos en segundo plano, llegó hasta las 12 horas, aunque con una gestión bastante agresiva que cerraba aplicaciones para optimizar recursos. Esto se puede ajustar desde el menú de configuración de batería, eligiendo qué apps mantener activas.

En un uso más moderado, como ver series y películas, el rendimiento se estiró hasta 20 horas continuas, confirmando que la autonomía es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes. Además, incluye un modo de ahorro estándar y el modo superahorro, que limita aún más las funciones para exprimir cada porcentaje de carga.

En cuanto a carga, el V50 Lite es compatible con carga rápida de 90 W, capaz de llevar la batería al 100% en alrededor de una hora. También cuenta con carga inteligente, que adapta la velocidad según la rutina del usuario para preservar la vida útil de la batería, algo especialmente útil si se deja conectado durante la noche.

Rendimiento

En su interior, el vivo V50 Lite 5G integra el procesador MediaTek Dimensity 6300, un chip poco habitual en este rango de precio y que normalmente se encuentra en modelos más económicos. Esto lo coloca en desventaja frente a rivales con procesadores más potentes, pero compensa en parte con 12 GB de memoria RAM física, una cifra que sobresale en esta categoría.

Esta combinación está pensada para usuarios que no necesitan el máximo rendimiento en tareas exigentes, pero que sí valoran la fluidez al tener múltiples aplicaciones abiertas. En el día a día, la experiencia es estable y permite trabajar con varias apps en segundo plano sin caídas notorias de rendimiento.

Sin embargo, al someterlo a aplicaciones o juegos con alto consumo gráfico, se evidencia la limitación del procesador. Las animaciones pierden fluidez y el procesado en tiempo real se vuelve más lento, recordándonos que no es un equipo orientado a gaming intensivo ni a tareas de edición complejas.

En almacenamiento, el V50 Lite ofrece 256 GB de capacidad interna, una cifra generosa que además se complementa con una tecnología de compresión capaz de liberar hasta 20 GB adicionales. También integra herramientas prácticas de gestión, como limpieza de archivos de WhatsApp, eliminación de fotos y videos duplicados o similares, y liberación rápida de espacio con solo unos toques.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.