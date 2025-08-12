Siete consejos para que las empresas colombianas implementen IA

Cada vez más organizaciones se preguntan no solo cómo la IA puede mejorar sus operaciones, sino también cuáles serían las consecuencias de un uso inadecuado. Foto: Getty Images

En Colombia, la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) avanza con rapidez. Según una encuesta de la plataforma de marketing HubSpot, el 60,8% de las compañías del país ya implementa soluciones de IA, registrando un retorno positivo de la inversión y un aumento en sus ingresos.

Este dinamismo posiciona al país en un entorno regional cada vez más competitivo. De acuerdo con la consultora IDC, firma especializada en inteligencia de mercado, investigación tecnológica y análisis estratégico, el mercado latinoamericano de IA superará los 3.500 millones de dólares en 2025, impulsado por herramientas de automatización, analítica avanzada y asistentes virtuales como los chatbots.

Aunque esta expansión abre oportunidades para optimizar procesos, fortalecer la competitividad y fomentar la innovación, también plantea desafíos urgentes en materia de ética, privacidad, inclusión y gobernanza de datos.

En el contexto latinoamericano, la necesidad de establecer principios claros para el uso de la IA es aún más evidente. Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que más del 60% de las empresas en economías emergentes carecen de políticas formales de ética tecnológica y no cuentan con personal especializado para auditar sus sistemas. Esta falta de estructuras sólidas incrementa el riesgo de prácticas que podrían afectar a comunidades vulnerables o profundizar desigualdades existentes.

Siete principios para un desarrollo responsable de la IA

La compañía global EPAM Systems Inc., reconocida por su experiencia en ingeniería de software y transformación digital, subraya la necesidad de contar con marcos sólidos de responsabilidad que permitan prevenir riesgos sistémicos y garantizar que la inteligencia artificial genere un impacto positivo en la sociedad.

Con este propósito, la firma plantea siete principios orientadores que pueden servir de referencia para organizaciones de cualquier sector que busquen implementar soluciones de IA de manera ética y segura:

Diseño centrado en el ser humano: priorizar las necesidades, valores y resultados que beneficien directamente a las personas, por encima de otros objetivos. Conciencia contextual: comprender el alcance y las consecuencias de cada decisión en los sistemas impulsados por inteligencia artificial. Protección de datos y privacidad: resguardar la procedencia, seguridad y confidencialidad de la información, incorporando medidas de protección y análisis de vulnerabilidades desde el inicio. Equidad y no discriminación: evitar sesgos y desigualdades mediante la inclusión de perspectivas diversas y equipos multidisciplinarios durante todo el ciclo de vida del sistema. Responsabilidad social y ambiental: evaluar los impactos de la IA en sostenibilidad social y ecológica, buscando maximizar beneficios y minimizar efectos adversos. Repetibilidad y pruebas constantes: implementar mecanismos de verificación continua para garantizar el correcto rendimiento y comportamiento de los algoritmos antes y después de su implementación. Rendición de cuentas: definir responsabilidades claras en los equipos de desarrollo y operación, respaldadas por auditorías periódicas para detectar y mitigar riesgos.

