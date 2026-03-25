¿Proyector o televisor para el Mundial 2026? Claves para elegir bien en casa

La elección entre proyector y televisor para ver el Mundial 2026 depende del espacio, la luz y la forma de uso en casa. Foto: Pexels

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Pensar en el Mundial 2026 en casa suele llevar a una idea casi automática: mientras más grande la pantalla, mejor. Pero la decisión entre un proyector y un televisor no pasa solo por el tamaño.

También depende de la luz del espacio, la distancia desde la que se va a ver el partido, el tipo de uso diario y qué tanto quiere complicarse cada persona con la instalación. En otras palabras, no hay una respuesta universal, pues hay hogares distintos y formas muy distintas de vivir el fútbol.

Ventajas del proyector

Desde Epson, Juan Guillermo Piñeros, Group Product Manager de Epson Colombia, aseguró para El Espectador que el proyector no debería verse hoy como un equipo secundario o limitado, sino como una opción cada vez más pensada para el entretenimiento en casa. “Con Lifestudio estamos creando una nueva categoría. Son los primeros proyectores de streaming inteligentes del mundo que integran dos tecnologías de punta que redefinen la experiencia en casa”.

En esa explicación, Piñeros puso el foco en dos variables. La primera, el sonido: “incorporan un sistema de audio de alta fidelidad diseñado a medida por Bose, lo que garantiza una experiencia sonora potente y envolvente que no requiere de altavoces externos”.

La segunda, la imagen: “utilizamos tecnología de proyección 3LCD. Esto significa que, a diferencia de otras tecnologías, usamos tres chips dedicados para procesar la imagen. El resultado para el espectador es una calidad de imagen espectacular, con colores excepcionalmente vivos y precisos, y la eliminación total del molesto ‘efecto arcoíris’”, aseguró.

Piñeros también insiste en que la idea es buscar volver más simple una experiencia que durante años se sintió más técnica o aparatosa. El proyector incluye ventajas como imagen de 150 pulgadas, opciones en 4K PRO-UHD o Full HD según el modelo, auto-configuración inteligente y funciones pensadas para reuniones o uso compartido. “Lo vivirá en su sala como si estuviera en la tribuna del estadio”, afirmó Piñeros.

Ahí está, precisamente, la principal fortaleza del proyector: la inmersión. LG también explica que superar las 100 pulgadas es algo habitual en proyección y que esa escala hace que películas, videojuegos y eventos deportivos ocupen más espacio dentro del campo de visión del espectador.

El tamaño ayuda, pero no resuelve todo

El problema es que esa experiencia no depende solo del aparato. También depende del cuarto. LG recuerda que, en proyectores, la nitidez de imagen está mucho más condicionada por factores como la distancia de proyección, la superficie sobre la que se proyecta, la luz ambiental y la ubicación de los asientos. Si todo eso está bien resuelto, el resultado puede ser muy potente; si no, el contraste y la definición se caen rápido.

Por eso, aunque Epson insiste en la versatilidad y la portabilidad de sus proyectores, también admite que para usarlos en exteriores o en otros espacios hay que cuidar el entorno, evitar exposición directa al sol y controlar las condiciones de luz. Esa parte es clave, porque evita vender la idea de que cualquier pared y cualquier sala sirven por igual.

El televisor sigue teniendo una ventaja difícil de ignorar

Si el proyector gana en escala, el televisor suele ganar en consistencia. LG lo explica así: una vez instalado, el tamaño, el brillo y la posición de la pantalla se mantienen fijos, sin exigir ajustes adicionales. Eso, que suena básico, en la práctica pesa mucho cuando se trata de ver partidos entre semana, de día, con varias personas entrando y saliendo de la sala.

La página especializada RTINGS pone el asunto en términos todavía más concretos, ya que para ver deporte importan el brillo, el control de reflejos, la rapidez de respuesta y el ángulo de visión, especialmente porque muchos partidos se ven en habitaciones iluminadas y con varias personas sentadas en posiciones distintas. Además, aclara que sus recomendaciones parten de pruebas propias y de un enfoque basado en datos.

El mismo medio destacó al Samsung S95F OLED por su brillo, su control de reflejos, su ángulo de visión amplio y su capacidad de escalado, algo importante porque todavía hay pocas transmisiones deportivas en 4K. También señaló que otras opciones, como el TCL QM8K o el Hisense U65QF, pueden funcionar bien, pero con diferencias claras en reflejos y ángulo de visión según la gama.

Para fútbol, la luz y el movimiento importan más de lo que parece

Un error común es pensar que todo se reduce a si la imagen se ve grande o no. Pero en fútbol también importa cómo responde la pantalla cuando la cámara panea rápido, cuando el balón cruza el campo o cuando varias personas ven el partido desde los lados.

RTINGS insiste en que un buen televisor para deportes necesita que la acción rápida no se vea borrosa y que el ángulo de visión no castigue a quienes no están sentados justo al frente.

Eso vuelve a llevar la conversación a una casa real. Si el espacio recibe mucha luz natural, si el partido se va a ver en la tarde o si la idea es prender el equipo y listo, el televisor suele tener ventaja.

Es decir, los televisores compiten mejor con la luz ambiental, mientras que los proyectores rinden más cuando la iluminación está controlada, el uso es más nocturno y hay cortinas o persianas que limiten la entrada de luz.

Entonces, ¿qué conviene más para el Mundial?

La respuesta menos vistosa, pero más útil, es esta: depende del tipo de casa y del tipo de espectador.

El proyector puede ser mejor opción si:

lo que más importa es una imagen muy grande;

el espacio permite controlar bien la luz;

el partido se va a ver en grupo y se quiere una experiencia más inmersiva;

hay disposición para dedicar algo más de atención a la instalación y la configuración.

El televisor puede ser mejor opción si:

la sala tiene ventanas o mucha luz durante el día;

se quiere una solución más directa y estable para el uso diario;

importa mucho el manejo de reflejos, el movimiento y el ángulo de visión;

no se quiere depender de ajustes constantes ni de condiciones muy específicas del cuarto.

La conclusión no debería ser que uno derrota al otro. Sería una simplificación floja. El proyector hoy tiene más argumentos de los que tenía hace unos años y marcas como Epson están tratando de convertirlo en una opción más fácil de adoptar en el hogar.

Sin embargo, el televisor sigue siendo, para muchas casas, la opción más predecible y práctica para ver un torneo largo como el Mundial. La mejor compra no será la más espectacular en papel, sino la que mejor se adapte al espacio y a la rutina real de quien va a ver el partido.

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