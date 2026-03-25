Qué traen los AirPods Max 2 de Apple: funciones, mejoras y todo lo que debe saber

La compañía de la manzana mordida señala que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, lanzados en 2020 y que con la función de "Traducción en Vivo" los usuarios pueden comunicarse en diferentes idiomas, función que ya está disponible en varios modelos de Apple. Foto: EFE - Apple

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Apple presentó los AirPods Max 2, una nueva versión de sus audífonos de diadema con la que busca reforzar su apuesta en la gama premium.

La actualización se apoya en el chip H2 y suma mejoras en cancelación de ruido, calidad de sonido y varias funciones inteligentes que hasta ahora no estaban en esta línea. Entre las novedades anunciadas por la compañía están traducción en vivo, audio adaptativo, reconocimiento de conversación y aislamiento de voz.

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Una cancelación de ruido más potente

Uno de los cambios centrales de esta generación está en la cancelación activa de ruido. Apple asegura que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación hasta 1,5 veces más eficaz que la de la generación anterior gracias al chip H2 y a nuevos algoritmos de audio computacional. La promesa de la compañía es una experiencia más inmersiva en entornos con ruido constante, como trenes, aviones o espacios de trabajo compartidos.

El modo Ambiente también fue ajustado. Según Apple, ahora suena de forma más natural gracias a un nuevo algoritmo de procesamiento digital de señales y al sistema de micrófonos integrado en los audífonos, con la idea de que el usuario pueda seguir atento a lo que ocurre alrededor sin desconectarse por completo de lo que está escuchando.

Mejor sonido y audio Lossless por USB-C

Apple también puso el acento en la experiencia sonora. La compañía afirma que los AirPods Max 2 incluyen un nuevo amplificador con alto rango dinámico para ofrecer un audio más claro y conservar el perfil de sonido de la línea. Además, sostiene que el audio espacial mejora con una localización de instrumentos más precisa, bajos más consistentes y un comportamiento más natural en medios y agudos.

Una de las novedades más visibles es la compatibilidad con audio Lossless de 24 bits a 48 kHz al usar el cable USB-C incluido. Apple dice que esto no solo mejora la experiencia en música, películas y juegos, sino que también puede resultar útil para músicos y creadores que trabajan en Logic Pro y otras aplicaciones de producción. La empresa incluso afirma que, con ese cable, estos audífonos permiten crear y mezclar en audio espacial personalizado con seguimiento de la cabeza.

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Para el terreno creativo

El lanzamiento no se mueve solo en el consumo de entretenimiento. Apple está tratando de presentar estos audífonos como una herramienta más versátil dentro de su ecosistema. Por eso sumó funciones como grabación de audio con calidad de estudio, pensada —según la compañía— para entrevistadores, podcasters, cantantes y otros creadores que necesiten registrar voz con mejor textura y mayor limpieza.

A eso se suma el control remoto de la cámara. Con esta función, los usuarios pueden tomar una foto o iniciar y detener la grabación de video a distancia al presionar la Digital Crown, tanto en la app Cámara como en aplicaciones de terceros compatibles en iPhone y iPad. Apple también asegura que una menor latencia de audio inalámbrico mejora la experiencia en juegos en iOS, macOS y iPadOS.

Funciones inteligentes

Buena parte del mensaje de novedad está en las funciones inteligentes que Apple lleva por primera vez a los AirPods Max. Entre ellas están audio adaptativo, que ajusta de manera automática los niveles de cancelación de ruido y modo ambiente según el entorno; reconocimiento de conversación, que reduce el volumen del contenido cuando el usuario empieza a hablar con alguien cerca; y aislamiento de voz, pensado para priorizar la voz durante llamadas y bloquear el ruido ambiente.

La lista también incluye traducción en vivo, impulsada por Apple Intelligence, para facilitar conversaciones presenciales en varios idiomas; reducción de ruidos altos, para evitar la exposición a niveles elevados de ruido ambiente; volumen personalizado, que ajusta el audio según las preferencias del usuario con el tiempo; e interacciones con Siri, que permite responder notificaciones asintiendo o negando con la cabeza.

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Precio

En precio y disponibilidad, Apple informó que los AirPods Max 2 podrán pedirse desde el 25 de marzo. El precio inicial anunciado es de 549 dólares (2,034,034 pesos colombianos).

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