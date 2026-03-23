¿Qué significa que los mensajes de WhatsApp tengan cifrado de extremo a extremo?

WhatsApp señala que el cifrado de extremo a extremo protege mensajes, llamadas, fotos, videos y audios dentro de la app. Foto: NurPhoto via Getty Images - NurPhoto

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Cuando WhatsApp dice que sus mensajes tienen cifrado de extremo a extremo, se refiere a una medida de seguridad diseñada para que el contenido de una conversación solo pueda ser leído por las personas que participan en ella.

Es decir, el mensaje sale protegido desde el celular de quien lo envía y solo puede ser descifrado en el dispositivo de quien lo recibe. Según explica la propia compañía, eso aplica para mensajes, fotos, videos, audios, documentos, ubicación en tiempo real, actualizaciones de estado y llamadas.

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Una conversación cerrada para terceros

WhatsApp explica que, con este sistema, nadie fuera del chat puede leer o escuchar lo que se comparte, ni siquiera la propia plataforma.

La empresa lo resume con una imagen sencilla: los mensajes quedan protegidos con un “candado” y solo el remitente y el destinatario tienen la “llave” para abrirlos. Además, ese proceso funciona de manera automática, sin que el usuario tenga que activar una configuración especial.

WhatsApp señala que usa el protocolo Signal, una tecnología de cifrado que protege el contenido antes de que salga del dispositivo.

Lo que sí protege y lo que no conviene confundir

Que un chat esté cifrado de extremo a extremo significa que el contenido del mensaje va protegido, pero eso no quiere decir que todo alrededor de la conversación quede blindado de la misma manera.

También hay matices cuando se trata de conversaciones con empresas. WhatsApp afirma que todos los mensajes están protegidos con el mismo protocolo de cifrado antes de salir del dispositivo, pero advierte que, una vez una empresa recibe esos mensajes, pueden aplicar las políticas de privacidad de ese negocio.

En algunos casos, además, las empresas pueden usar servicios opcionales de Meta o funciones de IA, y la plataforma asegura que eso se muestra de forma visible dentro del chat.

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¿Cómo comprobarlo en un chat?

WhatsApp también permite verificar esta protección. Cada chat cifrado tiene un código de seguridad único, disponible como un código QR o como una secuencia de 60 dígitos. Ese código sirve para confirmar que nadie está interceptando la conversación.

La verificación puede hacerse desde la información del contacto, en la sección “Cifrado”, y la empresa también ofrece una comprobación automática mediante un proceso llamado transparencia de claves.

En conclusión, el cifrado de extremo a extremo no vuelve infalible a una app, pero sí es una capa clave para proteger la privacidad. En palabras de WhatsApp, su objetivo es que los mensajes y llamadas personales se mantengan entre quienes participan en la conversación, sin quedar expuestos a terceros.

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