¡Pilas! En estos celulares dejará de funcionar WhatsApp en 2026

WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo, pero su funcionamiento depende directamente del sistema operativo y de las capacidades técnicas de cada dispositivo.

Como ocurre de forma periódica, la plataforma revisa qué versiones de software puede seguir admitiendo y retira el soporte a aquellos equipos que ya no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para garantizar seguridad y correcto funcionamiento.

En ese contexto, durante 2026 varios celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación.

¿Cuáles son los sistemas operativos compatibles?

De acuerdo con la información oficial publicada por WhatsApp en su centro de ayuda, actualmente la aplicación ofrece soporte únicamente a teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores y a iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Es decir, los dispositivos que funcionen con versiones inferiores a estas ya no podrán usar la aplicación ni recibir soporte oficial.

Estos requisitos responden a una política permanente de actualización: cada año, la compañía evalúa cuáles son los sistemas operativos más antiguos, cuántos usuarios los utilizan y si siguen recibiendo actualizaciones de seguridad o cuentan con la funcionalidad necesaria para ejecutar la app.

¿Cómo avisa WhatsApp el fin del soporte?

WhatsApp aclara que la finalización de la compatibilidad no ocurre de manera abrupta. Antes de que un sistema operativo deje de ser admitido, los usuarios reciben notificaciones dentro de la aplicación y recordatorios para que actualicen su dispositivo.

En el caso de Android, WhatsApp funciona únicamente en teléfonos que puedan recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación, y no admite la creación de nuevas cuentas en dispositivos que operan solo con Wi-Fi. En IPhone, aclaran que la aplicación no admite versiones modificadas de iOS ni dispositivos liberados ni desbloqueados.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Conviene tener en cuenta que muchos teléfonos aún permiten actualizar el sistema operativo a una versión más reciente y, en esos casos, es posible que WhatsApp continúe funcionando por un tiempo adicional.

En cambio, en los dispositivos donde la actualización ya no es viable por restricciones técnicas o de hardware, la alternativa será trasladar la cuenta a un equipo más nuevo para seguir usando la aplicación.

Dispositivos que podrían quedarse sin WhatsApp

Con base en los requisitos actuales y en los modelos que ya no pueden actualizar a las versiones mínimas exigidas, estos son algunos ejemplos de celulares que quedarían sin compatibilidad:

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Samsung

Galaxy S3.

Galaxy S4 Mini.

Galaxy S5.

Galaxy Note 2.

Galaxy Core.

Galaxy Trend.

Galaxy J2.

LG

Optimus L3.

Optimus L5.

Optimus L7.

Optimus F5.

Optimus L3 II Dual.

Optimus L5 II.

Motorola

Moto G (primera generación).

Moto E (primera generación).

Sony

Xperia Z2.

Xperia Z3.

Huawei

Ascend Mate.

Ascend G740.

Ascend D2.

¿Cómo saber qué versión de Android tiene su celular?

Abra Configuración o Ajustes. Desplácese hasta Acerca del teléfono o Información del dispositivo. Busque la opción Versión de Android.

Allí podrá ver el número exacto del sistema operativo (por ejemplo, Android 8, Android 10, Android 12, etc.).

Recomendación: Desde ese mismo menú, revise si hay una opción de Actualización de software para saber si su teléfono puede actualizarse a una versión más reciente.

¿Cómo saber qué versión de iOS tiene su iPhone?

Ingrese a Configuración. Toque General. Seleccione Información. Busque el apartado Versión del software.

Ahí aparecerá la versión de iOS instalada (por ejemplo, iOS 15.8, iOS 16.7, etc.).

Recomendación: En Configuración > General > Actualización de software, puede verificar si hay una versión más reciente disponible para su iPhone.

