¿Qué pasó con la página de la Registraduría en las elecciones del 13 de marzo?

La Registraduría asegura que se trató de “una actividad inusual con su sitio web”, aunque no hay evidencia pública sobre esto. No se descarta que haya sido un fallo por exceso de demanda. Lo cierto es que no es la primera vez que se advierten fallos en la infraestructura tecnológica de la Registraduría y pareciera que no se aprende cómo evitar estos escenarios.