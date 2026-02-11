El 71 % de los colombianos enfrentó riesgos en internet en 2025: así crece la preocupación

Google reporta récord en búsquedas de privacidad y control parental en Colombia. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 71 % de los colombianos experimentó al menos un riesgo online significativo en el último año, según la décima edición de la Global Online Safety Survey de Microsoft.

La cifra, presentada en el marco del Día del Internet Seguro 2026, celebrado el 10 de enero, confirma que las amenazas digitales, desde fraudes y estafas hasta discurso de odio y exposición a violencia gráfica, forman parte de la experiencia cotidiana en internet para una mayoría de usuarios en el país.

Al mismo tiempo, el interés por la protección digital alcanzó niveles históricos. De acuerdo con datos compartidos por Google, el término “privacidad” registró su punto máximo histórico en Colombia y la búsqueda “privacidad de la información” llegó a su nivel máximo en cinco años, mientras que búsquedas relacionadas con control parental y seguridad digital marcaron picos sin precedentes.

El contraste es evidente: mientras siete de cada diez personas reportan riesgos en línea, también aumenta la preocupación por cómo navegar internet de forma más segura.

Siete de cada diez enfrentan riesgos digitales

La encuesta más reciente de Microsoft fue aplicada en 2025 a 14.797 personas en 15 países. En Colombia participaron 1.000 encuestados. Desde 2016, el estudio acumula más de 130.000 entrevistas en 37 países.

En el caso colombiano, los principales riesgos reportados fueron:

Discurso de odio (37%).

Fraudes y estafas online (34%).

Exposición a violencia gráfica o gore (34%).

Aunque el 71% afirma haber vivido al menos un riesgo significativo, los porcentajes específicos muestran que amenazas como el discurso de odio o los fraudes afectan a cerca de un tercio de los encuestados.

Entre adolescentes, la reacción frente al riesgo es activa: el 75% de quienes vivieron una situación de este tipo habló con alguien o la reportó, y el 86% tomó acciones defensivas, como bloquear usuarios o cerrar cuentas.

Sin embargo, el 47% considera prioritario mejorar los mecanismos para reportar contenidos dañinos, incluyendo anonimato garantizado y procesos más claros por parte de las plataformas.

Microsoft también advierte que, aunque la tecnología ha fortalecido la conexión y la productividad, ha aumentado la percepción de inseguridad en línea y la sobrecarga de información.

Privacidad y control parental en máximos históricos

En materia de control parental, “Control parental Google” fue el término más popular en el país dentro de esa categoría, y “Family Link” alcanzó su punto máximo de búsquedas en la historia de Colombia, de acuerdo con Google Trends.

Entre las preguntas más frecuentes relacionadas con seguridad digital en el país aparecen:

¿Cómo cambiar la contraseña de Gmail?

¿Cómo quitar contraseña a un PDF?

¿Qué es phishing?

¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC?

¿Cómo hacer copia de seguridad en WhatsApp?

Además de las consultas específicas, Google identificó que los temas más populares en Colombia en torno a la seguridad digital fueron: contraseña, estafa, respaldo, seguridad informática y privacidad. Estas tendencias reflejan una preocupación práctica por proteger accesos, prevenir fraudes y resguardar información personal, en un contexto donde las amenazas digitales forman parte de la conversación cotidiana.

Colombia fue además el quinto país con mayor interés de búsqueda en “tablet para niños”, mientras que “consola niños” fue la consulta más popular sobre dispositivos móviles para menores.

También crecieron preguntas como “¿A qué edad se le puede dar celular a un niño?” y “ventajas y desventajas de las redes sociales”, esta última con un interés exponencial en 2025. Estos datos hacen parte del informe Our Life with Google 2026, elaborado por Google junto con Ipsos.

IA generativa: uso frecuente y alta preocupación

La inteligencia artificial generativa ya forma parte del uso cotidiano. Según Microsoft, el 35% de las personas encuestadas en Colombia afirma utilizar herramientas de IA generativa al menos una vez por semana, con mayor frecuencia entre adolescentes y jóvenes de la Generación Z.

No obstante, el 85% expresa algún nivel de inquietud frente a su impacto, principalmente por riesgos asociados a estafas, abuso online y privacidad de datos.

Además, solo el 20% considera que puede diferenciar con seguridad entre imágenes reales y aquellas creadas con inteligencia artificial, lo que amplía el margen de vulnerabilidad frente a contenidos manipulados.

En este contexto, Google ha integrado herramientas como SynthID, que incorpora marcas de agua digitales en contenido generado con IA dentro de Gemini, y la función “Acerca de esta imagen”, orientada a verificar el origen y contexto de contenidos visuales.

Verificación humana ante bots y suplantación

El crecimiento de cuentas automatizadas y perfiles falsos también ha impulsado soluciones basadas en verificación de humanidad. World promueve el uso de World ID, una credencial digital que permite comprobar que detrás de una interacción hay una persona real, única y viva, sin revelar información personal.

World advierte además que las estafas mediante clonación de voz crecieron un 1.200% en el último año y que la desinformación se propaga seis veces más rápido que la verdad en redes sociales.

Consejos para una experiencia segura

Con este contexto, World compartió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la protección individual frente a estafas, suplantaciones y desinformación en un entorno atravesado por la inteligencia artificial.

Proteger la identidad digital: la presencia digital está compuesta por múltiples patrones únicos, por lo que los datos personales deben tratarse como parte de la identidad digital. Antes de compartir contenido como selfies, notas de voz o historias personales, recomienda evaluar cómo podrían utilizarse, incluso para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Limitar la exposición de rasgos únicos y utilizar activamente las configuraciones de privacidad son medidas clave para reducir riesgos de suplantación.

Pausar antes de compartir contenido: la desinformación se propaga seis veces más rápido que la verdad en redes sociales. Por ello, sugiere desarrollar el hábito de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando genera una reacción emocional fuerte. Contrastar con múltiples fuentes confiables y buscar verificaciones oficiales que confirmen la presencia humana puede ayudar a evitar la circulación de contenido engañoso.

Establecer sistemas de verificación con familiares y personas cercanas: se recomienda crear protocolos de verificación que vayan más allá del reconocimiento de voz, establecer palabras clave de seguridad que se actualicen periódicamente y confirmar solicitudes financieras por múltiples canales.

Cuestionar afirmaciones extraordinarias: Dado que la inteligencia artificial permite crear engaños personalizados con mayor sofisticación, se recomienda aplicar un mayor nivel de escrutinio ante ofertas laborales, oportunidades de inversión o solicitudes inusuales. Verificar directamente en sitios oficiales y utilizar plataformas que implementen sistemas de verificación puede contribuir a reducir riesgos.

Verificar antes de confiar: la prueba de humanidad debería convertirse en un estándar para interacciones relevantes. Confirmar transacciones por canales bancarios oficiales y solicitar verificación humana en compromisos importantes son medidas que fortalecen la confianza digital.

Así las cosas, en el marco del Día del Internet Seguro 2026, las cifras coinciden en un punto: la seguridad digital dejó de ser preventiva y se convirtió en una necesidad estructural.

Educación, herramientas de control parental, tecnologías de verificación y mayor alfabetización frente a la inteligencia artificial se consolidan como ejes centrales en un entorno digital cada vez más complejo.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.