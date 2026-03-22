¿Qué significa un televisor HDR y SDR, cuál es mejor y cuál escoger?

El HDR suele prometer una imagen más impactante, pero su resultado real depende del televisor y del contenido. Foto: LG

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Al buscar televisor, es común encontrarse con siglas como HDR y SDR en fichas técnicas, cajas o plataformas de streaming. Aunque suelen aparecer juntas, no significan lo mismo ni ofrecen la misma experiencia de imagen.

Entender esa diferencia puede ayudar a comprar mejor y a no dejarse llevar solo por una etiqueta.

¿Qué significa SDR en un televisor?

SDR significa Standard Dynamic Range o rango dinámico estándar. Es el formato de video tradicional con el que durante años se reprodujeron programas de televisión, películas y buena parte del contenido doméstico.

De acuerdo con Sony, SDR es una señal de video con un rango de brillo más limitado que HDR. Por su parte, el sitio especializado RTINGS explica que SDR trabaja con un rango más reducido de brillo y color, por lo que la imagen suele verse más plana frente a formatos más recientes.

Eso no significa que SDR sea “malo”. Sigue siendo funcional y suficiente para mucho contenido, especialmente cuando no fue producido en HDR. Pero sí tiene límites más claros en contraste, intensidad de luz y riqueza de color.

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¿Qué cambia con HDR?

HDR significa High Dynamic Range o alto rango dinámico. Según RTINGS, este formato introduce una gama más amplia de colores y niveles de brillo que SDR, lo que permite mostrar imágenes con luces más intensas, sombras con más detalle y una apariencia más realista.

Dolby también señala que HDR no se refiere a la cantidad de píxeles, sino a cómo se ven esos píxeles en pantalla: más contraste, mayor profundidad de color y reflejos más brillantes.

Es decir, HDR no es lo mismo que 4K. Un televisor puede tener resolución 4K y aun así ofrecer una experiencia visual limitada si su implementación de HDR no es buena.

En términos simples, SDR muestra una imagen más contenida, mientras HDR busca acercarse más a los contrastes y matices que se perciben en la vida real.

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No todo HDR se ve igual

Aquí está la parte más importante. Que un televisor sea compatible con HDR no garantiza, por sí solo, que el contenido se vea bien.

RTINGS advierte que aceptar una señal HDR no basta: el televisor necesita tener capacidad real para mostrarla correctamente. Para eso influyen factores como el brillo máximo, el contraste y la gama de color. Si esos elementos se quedan cortos, el HDR puede existir en la ficha técnica, pero no marcar una diferencia clara al ver series o películas.

Además, dentro del HDR hay formatos distintos. Dolby explica que HDR funciona como un término general que incluye variantes como HDR10, HDR10+ y Dolby Vision. La diferencia entre ellas está, entre otras cosas, en la forma en que gestionan brillo, color y contraste durante la reproducción.

Entonces, ¿cuál es mejor y cuál escoger?

En condiciones comparables, HDR suele verse mejor que SDR porque ofrece una imagen con más rango de luz, mayor riqueza de color y mejor detalle en escenas oscuras y brillantes.

Pero la decisión no debería quedarse en “HDR gana”. La pregunta más útil es si el televisor realmente puede aprovecharlo. Para alguien que quiere una mejor experiencia en películas, series o videojuegos, HDR puede valer más la pena. Para un uso básico, SDR sigue siendo suficiente en muchos casos.

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