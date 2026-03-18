Festival Estéreo Picnic 2026: 10 trucos para que sus fotos y videos se vean increíbles

En un festival como el Estéreo Picnic 2026, no solo importa el artista, también cuentan el ambiente, las activaciones y los escenarios alternos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Festival Estéreo Picnic 2026 celebrará su edición número 15 este fin de semana en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, junto a otros nombres como Skrillex, Deftones, Lorde, Young Miko, Doechii, Peggy Gou e Interpol.

Y en un festival así, donde conviven tarimas masivas, luces, humo, pantallas LED, artistas y miles de personas intentando grabar al mismo tiempo, sacar una buena foto no siempre es tan simple como levantar el celular.

El problema no pasa solo por tener un equipo reciente, sino por entender qué vale la pena capturar y cómo hacerlo en condiciones difíciles.

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Además, en el Estéreo Picnic no todo ocurre frente al escenario principal. También están los caminos del parque, los puntos de encuentro, las activaciones de marca, el parche con amigos y los escenarios alternos, donde la imagen depende tanto del ambiente como del artista.

Algunos de esos espacios serán Rompe x Sprite y Coke Studio, presentados por Coca-Cola como puntos de encuentros del festival con curaduría musical propia, una propuesta inspirada en el “drop” musical y una experiencia visual y sensorial pensada para miles de asistentes.

Durante las tres jornadas del festival, los espacios reunirán a artistas y DJs que marcarán el pulso del escenario, entre ellos Prins Thomas, Byron The Aquarius, Calussa y Noise Mafia, además de otros nombres que harán parte de esta programación.

Su arquitectura, basada en círculos concéntricos en expansión, transformará el espacio en una red vibrante que replica visualmente el ritmo y la intensidad de cada presentación. Esta propuesta escénica permitirá que el entorno evolucione a lo largo de cada jornada del festival, para generar una experiencia inmersiva con impacto visual, acústico y sensorial para cerca de 30.000 asistentes. Ideal para experimentar con la cámara en el festival.

“En esta edición quisimos llevar el espíritu del Festival Estéreo Picnic más allá del escenario y convertir la ciudad en una extensión de esa experiencia, creando espacios donde las personas no solo escuchen música, sino que la vivan y sean parte de ella”, afirma María T. Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

En lugares así, igual que en otras activaciones y zonas de experiencia, una buena foto no depende solo de acercarse, sino de leer bien la luz, el color, el movimiento y el fondo.

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Los errores más comunes

Muchas fotos salen mal por razones bastante concretas como que el zoom se fuerza demasiado, la imagen se mueve cuando baja la luz, el video se graba durante demasiado tiempo y sin estabilidad, selfies sin contexto, el flash aplana la escena o el encuadre se concentra tanto en el artista que pierde todo lo demás.

Con esa idea en mente, estas son 10 claves concretas para que sus fotos y videos en el Festival Estéreo Picnic 2026 se vean mejor.

10 trucos para que sus fotos y videos se vean increíbles

1. Active el modo nocturno cuando la luz empiece a caer

Apple recomienda usar el modo Noche en iPhone cuando la cámara detecta un entorno con poca luz. Esa función puede ser especialmente útil en conciertos, activaciones o retratos al final de la tarde, cuando todavía hay ambiente, pero ya no suficiente luz para disparar con comodidad.

Puede servir para:

fotos del escenario antes de que empiece el show;

retratos con amigos en zonas iluminadas;

tomas amplias del público con pantallas al fondo;

espacios inmersivos o montajes visuales.

2. Quédese quieto uno o dos segundos más

Para que el modo Noche funcione mejor, conviene mantener el celular firme hasta que termine la captura. Parece obvio, pero muchas fotos se dañan por moverse demasiado rápido.

Eso aplica sobre todo en:

escenas nocturnas;

fotos del escenario con poca luz;

retratos;

tomas donde quiera conservar detalle en las luces.

3. Si puede, apóyese en algo

Canon recuerda que, en baja luz, cualquier ayuda para reducir el movimiento cuenta. En un festival eso puede significar algo tan simple como usar una baranda, una valla, una mesa alta o una estructura cercana como apoyo.

Eso ayuda mucho en:

fotos nocturnas del escenario;

videos cortos;

retratos con amigos;

tomas abiertas donde quiera mantener más detalle.

4. No abuse del zoom digital

Adobe advierte que el zoom óptico suele ofrecer mejores resultados que el digital, y esa diferencia se nota todavía más en conciertos, donde la luz ya es complicada. Por eso, si el artista está demasiado lejos, a veces conviene más aceptar un plano abierto bien resuelto que forzar un acercamiento que termine perdiendo calidad.

El exceso de zoom puede dejar:

menos detalle;

más ruido;

colores más pobres;

videos más temblorosos.

5. Pruebe distintos lentes y no se quede solo en la cámara principal

Uno de los errores más comunes en festivales es usar siempre el mismo lente. El gran angular o 0.5x puede ser especialmente útil en activaciones, entradas, spots decorados o escenarios alternos, donde también importa mostrar el contexto y no solo a la persona o al artista.

También puede valer la pena probar la cámara trasera para algunas selfies o fotos de grupo. Si el celular lo permite, esa opción puede dar mejor calidad y un encuadre más amplio que la frontal.

Puede funcionar bien para:

selfies grupales;

fotos en activaciones;

retratos con escenario al fondo;

imágenes donde también quiera que se vean las luces, el público y el montaje;

tomas con más ambiente y menos sensación de encierro.

6. Si su celular lo permite, ajuste la luz

A muchas personas se les olvida que algunos celulares permiten controlar variables que pueden ayudar mucho en conciertos o escenas con baja luz. Si el equipo tiene modo Pro, controles manuales o ajustes avanzados, vale la pena probarlos.

Hay tres puntos clave:

ISO: subirlo puede ayudar en escenas oscuras, pero si se exagera, la imagen puede llenarse de ruido.

Apertura: en equipos que permitan controlarla, una apertura más amplia deja entrar más luz.

Exposición: bajarla un poco puede ayudar a que las pantallas, reflectores o luces del escenario no quemen la imagen.

Esto puede servir especialmente en:

fotos del escenario con pantallas muy brillantes;

retratos con luces de color;

tomas en escenarios alternos;

activaciones con contraste fuerte entre sombra y luz.

7. Use el flash con criterio

Apple advierte que, en iPhone, activar funciones como el flash puede afectar el modo Noche. Y en un festival hay otra razón para usarlo con cuidado: si está lejos del escenario, el flash no va a resolver nada. Donde sí puede servir es en retratos cercanos o fotos rápidas con amigos.

Puede ayudar en:

fotos muy cercanas;

retratos rápidos;

escenas muy oscuras donde lo importante sea hacer visible a la persona.

8. Cuide la composición: no todo tiene que ser un primer plano

Adobe recomienda activar las líneas de cuadrícula para componer mejor. En un festival, una buena foto no siempre es la más cercana. Muchas veces funciona mejor una toma donde el artista comparte espacio con el público, las luces, la pantalla o la estructura del escenario.

Vale la pena fijarse en:

qué entra en el fondo;

dónde cae la luz;

qué distrae;

si una silueta, una mano o una pantalla suman a la escena.

9. Grabe clips cortos y estables

Samsung ha destacado para el Galaxy S26 Ultra funciones como Nightography Video, superestabilización y mejoras para captar conciertos y espectáculos en movimiento. La lógica es útil para cualquiera: en un festival casi siempre funcionan mejor los clips cortos, estables y bien pensados que los videos eternos y temblorosos.

Conviene priorizar:

un coro;

una entrada al escenario;

una caída del beat;

una reacción del público;

un momento de luces especialmente fuerte.

10. Edite después, pero con moderación

Adobe recomienda aprovechar herramientas de edición móvil para ajustar luz, contraste, color o recorte. Bien usada, esa edición puede salvar una toma. Mal usada, puede destruirla.

Lo que sí conviene evitar es:

saturar en exceso;

quemar los colores;

meter filtros agresivos;

dejar irreconocible la luz real del show.

Un buen recuerdo no siempre sale de la tarima principal

Ese es, quizás, el punto más importante. En un festival como el Estéreo Picnic, una buena imagen también puede estar en una selfie bien resuelta con amigos, una foto del público, un retrato en una activación, una toma en un escenario alterno o un video corto donde se sienta el ambiente.

A veces el mejor recuerdo no es el más cercano al artista, sino el que mejor logra resumir cómo se veía y cómo se sentía estar ahí.

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