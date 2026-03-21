¿Sin señal en el Simón Bolívar? Así funciona la nueva app del Estéreo Picnic 2026

La nueva aplicación oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 se presenta como la solución definitiva a los problemas de señal en eventos masivos. Fotografía por: Antonia Villalba

El Festival Estéreo Picnic 2026, que se lleva a cabo este 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ha dado un paso clave para mejorar la experiencia de los asistentes con el lanzamiento de su aplicación oficial.

Esta herramienta digital busca convertirse en una aliada esencial para quienes asisten al evento, especialmente en un contexto donde la alta concentración de público suele dificultar la conectividad a internet y la señal móvil.

La aplicación fue diseñada para facilitar la navegación, optimizar la organización de su tiempo y brindar acceso rápido a información relevante sin necesidad de depender de una conexión estable.

Entre las funcionalidades favoritas se encuentra el acceso a los horarios de las presentaciones, organizados de forma clara y dinámica. Esta sección no solo le permite consultar los artistas por día, sino que también le ofrece la posibilidad de añadir sus espectáculos preferidos al calendario de su celular para recibir alertas oportunas.

Otro de los elementos fundamentales es el mapa interactivo, herramienta que permite ubicar fácilmente las diferentes tarimas, zonas de comida, servicios y puntos de interés dentro del parque.

Además, la plataforma ofrece la opción de redireccionar hacia aplicaciones de navegación como Google Maps o Apple Maps, lo cual resulta de gran utilidad dentro de un espacio tan extenso como el Simón Bolívar.

La aplicación también integra una sección de artistas que incluye reseñas e información visual para que el usuario identifique a los músicos y bandas de cada jornada. De igual manera, centraliza la gestión de servicios mediante accesos directos para la compra de entradas, actualizaciones de localidad e información detallada sobre zonas para menores de edad.

Los asistentes también podrán resolver sus inquietudes en el apartado de preguntas frecuentes, donde encontrarán detalles sobre los patrocinadores y el funcionamiento del sistema de pagos cashless.

Como complemento, podrán acceder a una playlist oficial en Spotify que reúne canciones de los artistas participantes, permitiéndole familiarizarse con el repertorio antes de su llegada al festival.

FEP: claves para una mejor experiencia

El uso de esta herramienta cobra mayor relevancia si el usuario integra sus funciones con el plan de movilidad dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Durante el festival, más de 70 funcionarios, entre agentes civiles de tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, estarán distribuidos en puntos estratégicos para orientarlo y gestionar el tráfico en los alrededores del parque.

Para facilitar su regreso a casa, es importante que tenga en cuenta que se ha habilitado una zona exclusiva de taxis sobre la avenida carrera 60, al sur de la calle 53. Asimismo, el sistema de transporte público contará con un refuerzo de rutas especiales del componente zonal de TransMilenio.

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