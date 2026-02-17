¿Qué hace tan especiales y costosos los televisores y monitores con pantalla OLED?

NVIDIA G-SYNC es una tecnología que prioriza la velocidad en pantalla que favorece el juego competitivo y social. Foto: Samsung Colombia

En un año mundialista, Samsung Electronics anunció su nueva línea de televisores OLED 2026 y los monitores gamers Odyssey compatibles con NVIDIA G-SYNC. Esta tecnología permite disfrutar partidas mucho más fluidas y estables. Todo esto pensado para jugadores exigentes graficamente.

Este tipo de pantallas tiene una frecuencia de actualización de la imagen que se sincroniza con la velocidad de fotogramas de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce. ¿En español? reduce cortes, saltos y desgarres en la imagen, logrando una experiencia visual mucho más suave para la vista humana.

Entre los modelos compatibles con estas características, ideadas para jugar videojuegos principalmente, se encuentran los televisores OLED S95H, S90H y S85H, así como los nuevos monitores para gaming de la línea Odyssey G6 (modelos G60H y G61SH). Todos pensados para usuarios de PC y consolas.

Productos gamers de Samsung

“Nuestro objetivo es simple: ofrecer una experiencia de juego sobresaliente en todo momento, sin importar el juego ni el lugar desde donde se juegue”, aseguró Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display de Samsung.

Lee añadió que las más recientes innovaciones en televisores OLED y monitores de la marca surcoreana permiten una gran potencia, precisión y realismo en juegos, independientemente del tipo de historia que cuente.

En el caso puntual del Samsung Odyssey G6 de 27 pulgadas (G60H), es el primer monitor en alcanzar una tasa de refresco de 1.040 Hz. Una cifra inédita en el mercado que la pone por encima de otros productos gracias al modo dual.

Tasa de refresco de más de 1.000 Hz

Esta función permite alternar entre velocidades de fotogramas ultraaltas en resolución HD y un rendimiento QHD nativo de hasta 600 Hz. Esto brinda un balance entre rapidez de movimiento (Gaming) y calidad de imagen (televisión).

Otro ejemplo es el Odyssey G6 de 27 pulgadas (G61SH) que incorpora un panel QD-OLED con resolución QHD y 240 Hz. Su contraste, colores y fluidez quedan en pañales en comparación con su tiempo de respuesta; apenas 0,03 ms.

Adicionalmente, cuenta con soporte HDR10+ GAMING. Una tecnología que permite una experiencia visual que favorece la fiel representación de los colores, sin sacrificar velocidad. Una característica fundamental a la hora de jugar.

Televisores ideales para jugar al más alto nivel

Ambos modelos son compatibles con NVIDIA G-SYNC, lo que garantiza partidas más estables y sin interrupciones. De acuerdo con Samsung, no importa si se priorizan las altas tasas de fotogramas o la resolución, la calidad es la misma.

Respecto a los televisores, estos ofrecen una experiencia gamer, pero también cinematográfica. Los modelos S95H y S90H, ambos con pantalla OLED, poseen hasta 165 Hz, asegurando movimientos fluidos y menos latencia en juegos de acción rápida.

A esto se suma HDR10+ ADVANCED, el formato HDR de última generación del fabricante asiático. Según Samsung, este mejora el brillo, el contraste y la precisión del color en todo tipo de contenidos; sean Gaming o cine y series.

