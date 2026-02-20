¿Qué tan resistente es su smartphone? Estas son las creencias que lo ponen en riesgo

Con cada nuevo dispositivo que promete mayor durabilidad —como la más reciente apuesta de Xiaomi— resurgen las mismas dudas. Foto: Xataka

¿Qué tan resistentes son realmente los celulares actuales? Aunque las fábricas han cambiado, reforzado y mejorado sus materiales y procesos, mentiríamos si aseguráramos que los usuarios confiamos 100% en ello.

¿Quién no ha evitado utilizarlo en medio de la lluvia, quedarse a dos metros de la piscina si lleva el celular o rezar, incluso si es ateo, cuando se le cae al piso?

Sobre eso, algunos fabricantes insisten en que ya no estamos ante dispositivos frágiles. O al menos no tanto.

Hemos hablado en otros artículos sobre certificaciones como IP68, IP69K o vidrios reforzados que prometen resistencia al agua, al polvo y a las caídas. Y marcas como Xiaomi, que recientemente presentó una nueva serie enfocada en durabilidad, han vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Estas son algunas creencias comunes que debemos revisar con lupa. Veamos.

Que la resistencia al agua es “infinita”

Muchos equipos con certificación IP68 soportan inmersión en agua dulce y sin movimiento durante cierto tiempo. Pero supongamos que usted utiliza su celular en la ducha. El mayor problema es que no es agua “quieta”: hay presión, vapor y cambios de temperatura que afectan los sellos internos del aparato.

¿Cómo puede identificar si existe mayor resistencia? La certificación IP69K, presente en algunos modelos de celulares, sí contempla la exposición a los chorros de alta presión y temperaturas elevadas. Si el teléfono no tiene esa “K”, mejor aléjelo del baño.

“¿Se mojó el celular? Hay que meterlo en arroz”

Es el truco más repetido… y uno de los menos efectivos si lo que espera es que su celular expulse todo el líquido que ingresó.

No nos malinterprete: el arroz sí puede absorber humedad externa, pero no extrae el agua que ya ingresó a los circuitos. Además, el almidón y el polvo de este cereal pueden entrar por los puertos y empeorar la situación.

Hoy, tecnologías como Wet Touch permiten usar la pantalla con manos mojadas sin que el táctil falle, reduciendo accidentes cuando llueve o cuando el usuario acaba de salir de la ducha.

El mito del vidrio indestructible

Spoiler: no existe tal cosa.

Lo que sí ha cambiado es la ingeniería con la que se ensamblan. Algunos vidrios y cristales como el Corning Gorilla Glass Victus 2, por ejemplo, han sido diseñados para soportar caídas sobre las superficies duras, incluso desde alturas que se aproximan a los dos metros.

Lo que los vuelve un poco más resistentes es la tecnología de absorción de impacto. La estructura distribuye la fuerza antes de que el cristal estalle. Eso reduce la probabilidad de una grieta instantánea en su pantalla o la parte trasera.

“Si es resistente al agua, significa que puedo meterlo al mar”

Aclaremos un pequeño detalle que puede desconocerse: las pruebas de certificación para la resistencia a la humedad se realizan con agua dulce. El agua salada es corrosiva y conductora. Es decir, que puede dañar componentes en minutos y dejar residuos cristalizados en su puerto de carga o en otros espacios.

Si su celular se cae al mar, incluso siendo resistente, lo recomendable es enjuagarlo de inmediato con agua dulce y secarlo correctamente. Llevarlo a las tiendas para que sea revisado y se descarte algún daño.

Recuerde que la certificación significa que el aparato cuenta con un margen de reacción y no inmunidad total al agua.

“Los teléfonos que aguantan son gruesos y pesados (y feos)”

Es cierto que durante años, los equipos ultra resistentes parecían casi que herramientas industriales. Incluso así los mostraban en las caricaturas: gruesos y con más de 500 gramos de peso.

Algo así:

Pero “el futuro es hoy”. Algunas arquitecturas modernas integran protección IP68 e IP69K en celulares de cuerpos delgados, acabados en cristal o cuero vegano y líneas más estilizadas. Una reconciliación entre lo estético y lo resistente.

Y usted, ¿qué otro mito ha escuchado sobre los celulares? ¿Qué tan resistente considera el suyo? Lo leemos en los comentarios.

