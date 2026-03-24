En fotos: reseña de Marathon en PS5 y su intento por ser único y diferente

Bungie ha hecho un gran trabajo con Marathon. Sus mecánicas de juego, su atmosfera y su género lo hacen una propuesta nueva, fresca y muy atractiva. Sin embargo, sigue siendo un videojuego como servicio de pago. El mismo modelo que sepultó a Concord al olvido. Eso sí, hasta acá, ese no es el caso de este nuevo título.

Marathon goza de buena salud en el mercado y sus casi cuatro horas de uso por jugador hablan de una entrega que está dando de qué hablar entre los usuarios. No obstante, la pregunta sigue siendo la misma desde que existen este tipo de juegos ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Podrá resistir este juego la efimeridad del negocio?

Hasta el momento no lo sabemos, pero a lo que nosotros nos corresponde creemos que es un gran intento por diversificar las iniciativas de títulos de disparos. Además, se nota desde el primer frame que se trata de una entrega pensada, no solo desde las dinámicas de juego, sino desde una historia que invite a la inmersión del jugador.

En conclusión, Marathon es una parada divertida, psicodélica y disruptiva en medio de un género de shooters en primera persona que cada vez es menos curado. Eso sí, no sabemos hasta donde pueda funcionar esta propuesta y si a partir de contenido adicional pueda mantenerse entre los más jugados; al menos entre aquellos que puedan reconocer el valor que tiene el intentar cambiar la formula e innovar.

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