Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

En fotos: reseña de Marathon en PS5 y su intento por ser único y diferente

Estuvimos jugando Marathon en la PlayStation 5 y debemos decir que es muy loable su intento por destacar en medio de un mercado saturado de juegos de disparos en línea, pero a ciencia cierta no sabemos si será suficiente para mantener su éxito.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Marathon, desarrollado por Bungie, sí, los mismos de Halo, fue lanzado oficialmente para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC el 5 de marzo de 2026.
Foto: Daniel Montoya Ardila

Bungie ha hecho un gran trabajo con Marathon. Sus mecánicas de juego, su atmosfera y su género lo hacen una propuesta nueva, fresca y muy atractiva. Sin embargo, sigue siendo un videojuego como servicio de pago. El mismo modelo que sepultó a Concord al olvido. Eso sí, hasta acá, ese no es el caso de este nuevo título.

Vínculos relacionados

En fotos: reseña de The Outer Worlds 2, un videojuego de otro planeta
En fotos: reseña de God of War Sons of Sparta, un discreto homenaje a una saga icónica
En fotos: reseña de High On Life 2, un videojuego rarísimo, pero muy entretenido

Marathon goza de buena salud en el mercado y sus casi cuatro horas de uso por jugador hablan de una entrega que está dando de qué hablar entre los usuarios. No obstante, la pregunta sigue siendo la misma desde que existen este tipo de juegos ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Podrá resistir este juego la efimeridad del negocio?

Hasta el momento no lo sabemos, pero a lo que nosotros nos corresponde creemos que es un gran intento por diversificar las iniciativas de títulos de disparos. Además, se nota desde el primer frame que se trata de una entrega pensada, no solo desde las dinámicas de juego, sino desde una historia que invite a la inmersión del jugador.

En conclusión, Marathon es una parada divertida, psicodélica y disruptiva en medio de un género de shooters en primera persona que cada vez es menos curado. Eso sí, no sabemos hasta donde pueda funcionar esta propuesta y si a partir de contenido adicional pueda mantenerse entre los más jugados; al menos entre aquellos que puedan reconocer el valor que tiene el intentar cambiar la formula e innovar.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Marathon

Marathon en PlayStation 5

Marathon en PS5

PlayStation 5

PS5

reseñas El Espectador

reseñas de juegos

reseña de Marathon

Marathon review

Bungie

Halo

Xbox

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.