Samsung presentó sus nuevos audífonos inalámbricos Galaxy Buds Core

Los Samsung Galaxy Buds son una línea de auriculares inalámbricos conectados por Bluetooth diseñados, fabricados y vendidos por Samsung Electronics. Su primera generación data del 9 de marzo de 2019 y desde entonces atienden diferentes segmentos. Desde el más premium con los Buds Pro, hasta las opciones más económicas.

Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live y Galaxy Buds FE (fan edition) son solo algunos de los productos ofrecidos por esta línea de audífonos que en algunos modelos compiten directamente con otras empresas como JBL, Sony y por supuesto los AirPods de Apple. Aunque no hay una cifra oficial, se sospecha que Samsung es uno de los mayores vendedores del mercado gracias a su amplia gama de dispositivos.

Como parte de llegar cada vez más a otros mercados desatendidos por la marca, en junio de 2025 fueron presentados mundialmente los Samsung Galaxy Buds Core. Una de las opciones más accesibles dentro de su portafolio y que ahora llegan a Colombia. Esto es todo lo que ofrecen los nuevos Galaxy Buds Core, incluyendo sus funciones con IA.

¿Qué tienen los nuevos audífonos inalámbricos de Samsung?

Samsung presenta los Galaxy Buds Core, una nueva opción de audífonos inalámbricos que amplía el portafolio de audio de la marca asiática con un enfoque más accesible y de alta calidad. A juzgar por su nueva funcionalidad de Cancelación Activa de Ruido (ANC) e inteligencia artificial (IA) de Galaxy AI, este nuevo modelo de auriculares tiene uno de los precios más competitivos del mercado.

Los Galaxy Buds Core cuenta con un driver de 6.5 mm, que según la empresa, ofrece llamadas más claras mediante un sistema de tres micrófonos, mejora la captación de la voz y brinda graves más fuertes y potentes a la hora de escuchar música.

El diseño está inspirado en los Galaxy Buds FE, priorizando una configuración física ergonómica y cómoda, lo cual facilitan su uso durante más de dos horas. Además, sus controles como reproducir/pausar se activan con un solo toque haciéndolo un producto accesible a cualquier tipo de consumidor.

Galaxy AI hasta en las oídos

En busca de un verdadero ecosistema girando alrededor de la IA, Samsung dotó a estos nuevos audífonos de la función “intérprete en tu oído”. Esta utiliza la inteligencia artificial de la multinacional surcoreana para permitir la traducción de audio en tiempo real, sin tener que ver la pantalla del celular.

Adicionalmente, su conectividad con SmartThings facilita el emparejamiento con otros dispositivos Galaxy y el soporte de Samsung Find para localizar los audífonos en tiempo real. Su Bluetooth 5.4 garantiza estabilidad y calidad de audio aún en malas condiciones.

Además, la certificación IP54 le brindan a los nuevos Galaxy Buds Core una resistencia al polvo y salpicaduras de agua. Algo útil en el uso de actividades diarias y repetitivas como el gimnasio, running o simplemente caminar. Incluso, la batería tiene una autonomina de hasta 35 horas con la función de ANC desactivada y 20 horas si la cancelación de ruido está activa.

Finalmente, los interesados e interesadas podrán encontrar los nuevos Samsung Galaxy Buds Core en cualquier tienda física Samsung del país, además de la página web de la compañía y la Shop de la aplicación móvil. Estos tendrán un precio de $219.900 pesos.