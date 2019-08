Spotify cae ante bajo crecimiento de suscriptores premium

Bloomberg.

La empresa terminó el último trimestre con 108 millones de suscriptores a su servicio premium, levemente por debajo del pronóstico de 108,5 millones de los analistas y bajo la línea media del pronóstico interno de Spotify.

“No alcanzamos la meta de subscriptores. Eso depende de nosotros”, dijo el director ejecutivo, Daniel Ek, en una conferencia telefónica. Dijo que el déficit estaba relacionado con la ejecución, en particular el fracaso para comercializar un plan para estudiantes, y que el gigante de la transmisión de música planea recuperar el terreno perdido para fin de año.

Le puede interesar: Spotify se desploma por nuevo servicio de música de Amazon

Las acciones cayeron hasta un 5,9% a US$146 en la Bolsa de Nueva York. Repuntaron un 37% este año hasta el martes.

Los inversionistas tienen grandes expectativas para Spotify, el servicio de música en línea de pago más grande del mundo, y han enviado acciones a la baja después de casi todos sus informes de resultados como empresa pública. Spotify entró en el extremo superior de los pronósticos para la mayoría de sus métricas financieras, incluidas ventas y ganancias.

"Esta compañía es propiedad de los suscriptores y aunque es probable que la administración suene positiva en la llamada, es poco probable que se perdone la pérdida del suscriptores", escribió en una nota la analista de Lynx Equity Strategies Jahanara Nissar.

Preocupaciones por la competencia

Los inversionistas se han preocupado de que la competencia de Apple Inc., Amazon.com Inc. y YouTube de Alphabet Inc. desaceleren el crecimiento de Spotify. No obstante, Spotify dijo que sus suscriptores aumentaron un 31% en comparación con el año anterior, aproximadamente el doble de Apple Music, su competidor más cercano.

Lea también: Spotify te dice cuál fue tu canción favorita en 2018, aquí te enseñamos cómo

La base general de usuarios de Spotify creció a 232 millones, por encima de las proyecciones de Wall Street de aproximadamente 227 millones y la orientación de la compañía en un rango de 222 millones a 228 millones. La mayoría de esos usuarios utilizan la versión gratuita del servicio que cuenta con publicidad.

Barry McCarthy, director financiero de Spotify, rechazó al principio la breve desaceleración antes de decir que los inversionistas podrían haber esperado un número mayor.

"Hay momentos en que los inversionistas miran hacia el sur en lugar de hacia el norte y no pueden ver el bosque a través de los árboles", dijo McCarthy.

Spotify dijo que llegó a un acuerdo con dos de los cuatro sellos discográficos más importantes con respecto a las licencias. Llegar a la rentabilidad a largo plazo frente a las pérdidas actuales dependerá en gran medida de los nuevos acuerdos de regalías que la compañía está negociando con las principales discográficas. Las compañías de música recaudan la mayoría de las ventas mensuales de Spotify.