Spotify estrena las playlists con IA: los oyentes ahora controlan el algoritmo

La nueva función Prompted Playlist de Spotify permite crear listas con IA a partir de instrucciones escritas por el usuario. Foto: Spotify

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por primera vez en su historia, Spotify está poniendo el poder del algoritmo en manos de los oyentes. Así lo anunció Gustav Söderström, copresidente, director de producto y director de tecnología de la compañía, quien explicó la visión detrás de las nuevas listas de reproducción con indicaciones (“Prompted Playlist”), una función que marca el comienzo de una etapa en la que la personalización alcanza un nuevo nivel.

Con 713 millones de oyentes en el mundo —el 90 % de los cuales afirma que Spotify es esencial para su día a día—, la plataforma asegura estar “a punto de algo grande”.

Para Söderström, este lanzamiento es parte de una evolución que busca “superar los límites de lo que puede ser escuchar” y entrar “en una nueva era que te da a ti, el usuario, más control que nunca”.

Lo más leído: Apagar el módem Wifi en las noches: ¿Es bueno o es malo?

De la predicción al control

Desde su creación, Spotify ha apostado por la escucha personalizada. Herramientas como Descubrimiento Semanal y Radar de Lanzamientos se convirtieron en ejemplos de cómo el algoritmo podía anticipar los gustos de los usuarios.

Más tarde, funciones como Aleatorio Inteligente, Sugerencias de canciones y Herramientas de Mezcla les permitieron crear listas con mayor precisión.

Pero ahora, la compañía asegura que el paradigma cambia: “Estamos entrando en un momento en el que no solo escuchas Spotify, lo controlas”, afirmó Söderström.

La propuesta es un algoritmo que “no solo aprende pasivamente de ti, sino que literalmente te escucha”. En otras palabras, el usuario podrá moldear su experiencia “con sus propias palabras”.

Listas hechas con palabras

La función Prompted Playlist, disponible desde el 11 de diciembre en versión beta para los usuarios Premium de Nueva Zelanda —próximamente en más países—, permite crear listas de reproducción mediante instrucciones escritas. Según la compañía, es “la primera función que pone el control del algoritmo directamente en tus manos”.

El usuario podrá describir con detalle qué quiere escuchar y establecer reglas personalizadas. Por ejemplo: “música de mis artistas favoritos de los últimos cinco años, que incluya temas clásicos que aún no he escuchado” o “pop y hip-hop con mucha energía para una carrera de 5 km, seguido de canciones relajantes para enfriar”.

Le recomendamos: Cómo crear su propio villancico con inteligencia artificial: paso a paso

Spotify combina esas indicaciones con todo el historial de escucha de cada persona “desde el primer día”, generando una lista dinámica que evoluciona con el tiempo. Además, se pueden editar las instrucciones, empezar desde cero o decidir si la lista se actualiza diariamente o cada semana.

Cada canción incluirá descripciones y contexto para explicar la lógica detrás de su inclusión, buscando que la experiencia se sienta “viva y diseñada específicamente para tu gusto”. También se ofrecerá una sección de “Ideas” con sugerencias como “canciones de artistas que encabezan giras importantes ahora mismo”.

Para inspirar a los usuarios, editores musicales y expertos en cultura de la compañía han creado un conjunto de indicaciones preconfiguradas y listas temáticas, disponibles desde la pantalla de inicio. “Como esta es una versión beta, la experiencia evolucionará a medida que la expandamos a más oyentes. Nos entusiasma ver qué aprendemos en el proceso”, señala el comunicado.

Tecnología al servicio de las personas

Spotify recuerda que su comunidad ha creado casi 9 mil millones de listas de reproducción, una cifra que demuestra que “la selección humana sigue siendo el motor de la plataforma”. Sin embargo, hasta ahora los usuarios sin conocimientos de programación no podían diseñar su propio algoritmo.

“No hay que sacrificar control por comodidad. Por fin tienes ambas cosas”, subraya la compañía. Además, para los artistas, la herramienta promete “un descubrimiento más inteligente e inspirador”, ayudando a conectar su música con los oyentes adecuados y ampliando sus bases de seguidores.

Puede leer: Clair Obscur: Expedition 33 es el “Mejor Juego del Año” para The Game Awards 2025

El futuro de la personalización

Söderström enmarca esta novedad dentro de un cambio más amplio en la forma en que Spotify concibe la personalización y el papel del usuario en la experiencia. “Nuestro objetivo es que Spotify sea más personal, más receptivo, más inteligente y más consciente del mundo y la cultura que lo rodea, para ofrecer mayor valor a oyentes, artistas y creadores”, afirmó.

El ejecutivo cerró con una promesa: “Este es solo el comienzo de una nueva etapa en la que los oyentes toman la iniciativa y aprovechan aún más cada minuto. El 2026 será un año épico tanto para los fans como para los artistas. Estamos deseando compartir lo que viene”.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.