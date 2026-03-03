Spotify lanza Smart Reorder: el truco para que sus playlists suenen como un DJ profesional

Debido al análisis de tonalidad y tempo, Spotify logra que el paso entre géneros distintos se sienta natural y sin interrupciones de audio. Foto: Spotify

Una buena playlist no solo depende de las canciones, sino también de cómo se conectan.

Spotify lo sabe y por eso lanzó Smart Reorder, una nueva herramienta para usuarios premium que reorganiza automáticamente las canciones de una lista según su BPM (beats per minute o pulsos por minuto) y tonalidad, buscando que las transiciones suenen más fluidas y el ritmo no se corte de forma abrupta.

En la práctica, esto significa que si una canción tiene un tempo y una tonalidad específicos, la siguiente se ajustará a parámetros similares para que el cambio se sienta natural.

Es decir, en lugar de pasar de una pista acelerada a una mucho más lenta o de una tonalidad alta a una más grave sin transición, la función ordena la playlist para mantener coherencia sonora.

La idea es que la playlist sea continua, como si estuviera pensada para sonar de principio a fin sin interrupciones en la vibra.

Esta actualización complementa la función de mezcla que Spotify introdujo el año pasado, con la que los usuarios pueden ser sus propios DJs y crear transiciones más suaves entre pistas.

Desde entonces, los suscriptores premium han reproducido más de 220 millones de horas de listas mixtas en todo el mundo.

¿Cómo funciona?

El proceso es simple:

Tocar “Mezclar” en una playlist.

Ir a “Editar” y seleccionar “Reordenar inteligente”.

Las canciones se reordenan según BPM y tono para mejorar las transiciones.

Si desea, también puede editar cómo y en qué momento se dan las mezclas entre las canciones.

Un espacio para descubrir nuevas mezclas

Spotify también habilitó el centro “Mixed By”, donde artistas, editores, clubes y colectivos comparten playlists ya mezcladas.

Para acceder a este lugar, solo hay que buscar “Mixed By” en la plataforma.

Entre los nombres que participan están Rawayana, John Summit, Becky G, Normani, Beéle, Mike Shinoda y Joe Hahn de Linkin Park, Odeal, GroovyRoom y Monte Booker.

A ellos se suman listas editoriales como:

“Bling Era” , con espíritu de fiesta de los 2000.

“Garage Party” , una playlist especializada en house electrónico para una fiesta en casa.

“House Baile”, con la vibra electrónica de Brasil.

Y también propuestas de clubes y colectivos como Ushuaïa Ibiza, Mute Sunset Selection y Spinnin’ The Mix, entre otros.

Las transiciones que más repiten los usuarios

Para entender cómo los usuarios están aprovechando estas herramientas, Spotify analizó algunas de las combinaciones más populares a nivel mundial. Entre ellas:

“Wake Me Up” (The Weeknd) → “After Hours” (The Weeknd)

“Low” (Flo Rida) → “S&M” (Rihanna)

“No Lie” (Sean Paul) → “Adventure of a Lifetime” (Coldplay)

“Safaera” (Bad Bunny, Jowell & Randy, Ñengo Flow) → “EoO” (Bad Bunny)

“Femme Fatale” (Mon Laferte) → “Perdón” (Camila)

“Homecoming” (Lil Uzi Vert) → “20 Min” (Lil Uzi Vert)

“Dos Mil 16” (Bad Bunny) → “Vuelve” (Daddy Yankee y Bad Bunny)

“Euphoria” (Kendrick Lamar) → “TOXIC” (con Skepta y Playboi Carti)

Con estas nuevas herramientas, Spotify convierte la playlist en algo más que una lista de reproducción. La mezcla ahora también cuenta.

Ahora, la pregunta es sencilla: ¿Cuáles son esas dos canciones de su playlist que suenan tan bien juntas que siempre las repite? ¡Los leemos!

