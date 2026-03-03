¿Estamos cerca de que se pueda reservar GTA VI en PlayStation Store?

Grand Theft Auto VI está presupuestado para ser lanzado al público el 19 de noviembre de 2026. Foto: Agencia EFE

Parece que ahora sí, Grand Theft Auto (GTA) VI estaría listo para cumplir la fecha de lanzamiento que le ha prometido al mundo de los videojuegos. De acuerdo con PlayStation Game, una cuenta en redes sociales dedicada al Gaming, muy pronto se podrá reservar este juego en la PlayStation Store.

Esto está basado en los recientes identificadores o códigos agregados a la tienda virtual de la PlayStation 5, una movida que por lo general se hace justo antes de abrir las reservas de un título. Sin embargo, aquí surge una pregunta: ¿Por qué dos códigos si estamos hablando de una sola entrega?

Lejos de lo que muchos podrían suponer, uno para la versión estándar y otro para la versión Deluxe, estos dos identificadores de Rockstar Games podrían hacer referencia a GTA VI y GTA VI Online. Una diferenciación que ya se vio en el videojuego anterior, para darle protagonismo a la experiencia en línea.

¿Por qué tanta expectativa por GTA VI?

Hay variadas razones por las que Grand Theft Auto VI es el juego más esperado en la historia moderna de la industria. No obstante, si hay que elegir un motivo, ese sería su antecesor, GTA V y su enorme éxito comercial y crítico.

Con 225 millones de copias vendidas, la quinta entrega lineal de esta famosa franquicia es el tercer título más vendido de todos los tiempos. Se ubica solo por detrás de Minecraft de 2009 (350 millones) y Tetris de 1984 (520 millones).

Durante sus primeras 24 horas a la venta, la entrega generó casi USD 1.000 millones, comercializando 11 millones de copias en un día. Cifras que se esperan rompa por completo GTA VI y su innovadora propuesta de mundo abierto.

