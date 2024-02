Star Wars Jedi Survivor, el videojuego ganador del Grammy por su banda sonora

Durante la edición número 65 de los premios Grammy en 2023, Assassin's Creed Valhalla se quedó con esta distinción. Foto: Magazine de San Luis

Los premios Grammy’s son la gala más importante en la industria de la música. Son entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y se llevan a cabo desde 1959. Están al nivel de los premios Oscar’s en el reconocimiento a cantantes, compositores, músicos y artistas en general.

Esta ceremonia incluye desde 2023 el galardón a la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos. Esta categoría nació derivada del premio Grammy al mejor álbum de banda sonora para medios visuales, al que estuvo nominado la obra de Austin Wintory del videojuego Journey en 2013.

Sin embargo, el primer juego ganador de un Grammy fue para Civilization IV por la canción Baba Yetu. Fue la distinción al mejor arreglo instrumental con vocalista acompañante, y ocurrió durante los Premios Grammy en 2011. En 2022, hubo otro título ganador al premio Grammy al mejor arreglo, instrumental o a capela: la composición de La venganza de Meta Knight, hecha por Charlie Rosen y Jake Silverman para el juego Kirby Super Star.

Le sugerimos: 123 Andrés, el dúo de colombianos que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Infantil

Premio Grammy a la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

El premio es entregado a los compositores de la banda sonora, no a los productores del título, y deben ser partituras originales escritas exclusivamente para su uso dentro del videojuego.

En la ceremonia de 2023, los nominados eran la banda sonora de Aliens: Fireteam de Austin Wintory, Call of Duty Vanguard de Bear McCreary, Guardianes de la Galaxia de Richard Jaques, Old World de Christopher Tin y finalmente el ganador, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok de Stephanie Economou.

Para esta edición de 2024, la banda sonora de Call of Duty: Modern Warfare II compuesta por Sarah Schachner, God of War: Ragnarök de Bear McCreary, Hogwarts Legacy de Peter Murray, J Scott Rakozy y Chuck E. Myers, y Stray Gods: The Roleplaying Musical de Jess Serro, Tripod y Austin Wintory fueron las nominadas.

Sin embargo, la ganadora final fue la banda sonora de Star Wars Jedi: Survivor. Los compositores fueron Stephen Barton y Gordy Haab.

Le recomendamos: Videojuegos clásicos, una mirada hacia el pasado para entender el futuro

Star Wars Jedi: Survivor

Este videojuego es la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, lanzado en 2019. Ambos videojuegos están ambientados en el universo cinematográfico de Star Wars, una de las franquicias de películas más taquilleras, populares y rentables de la historia.

Star Wars Jedi: Survivor es un juego de acción y aventura de un solo jugador desarrollado por el estudio de Estados Unidos, Electronic Arts. EA, como se le conoce comúnmente, también es famoso por la producción de los videojuegos de fútbol, FIFA, hasta la entrega de 2023.

A partir de 2024, EA dejó de utilizar la marca de la FIFA y constituyó su propio juego bajo el nombre de EA Sports FC 24.