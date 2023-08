Twitter (X) eliminará la capacidad de usuarios para bloquear cuentas: Elon Musk

Elon Musk eliminó el logotipo de Twitter el 24 de julio de 2023, reemplazando por una X el pájaro azul mundialmente reconocido. Foto: AFP - CHRIS DELMAS / AFP

Elon Musk, que adquirió Twitter el año pasado por US$44.000 millones y se ha propuesto reformar la red social, dijo que aún será posible bloquear mensajes directos, pero que se eliminará como una “característica”.

Le puede interesar: ¿Funcionó la fórmula?: X (Twitter) está cerca de alcanzar su equilibrio financiero.

El bloqueo ha sido una popular herramienta de seguridad que ayuda a los usuarios a protegerse de interacciones no deseadas en X. Garantiza que las cuentas bloqueadas no verán sus publicaciones y, a su vez, que las publicaciones de ellos no aparecerán en su feed. La cuenta bloqueada tampoco puede enviarle mensajes directos.

Las personas aún podrán silenciar otras cuentas, lo que significa que no verán las publicaciones de ese usuario. Pero una cuenta silenciada sí puede ver las publicaciones de la persona, responderlas y volver a publicarlas para sus propios seguidores con comentarios. Las cuentas silenciadas también pueden enviar mensajes directos.

Lea: WhatsApp Web: ¿cómo bloquear su cuenta con una contraseña?

Las decisiones de Musk sobre X

Desde que adquirió la plataforma, Musk ha revertido varias políticas de seguridad que tenía Twitter. También despidió a los moderadores de contenido y restituyó a usuarios anteriormente vetados por romper reglas previas.

Los anunciantes han abandonado la plataforma, lo que ha contribuido a una caída del 50 % en los ingresos publicitarios.

En respuesta a las críticas sobre cómo los cambios han afectado la seguridad de la plataforma, la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, ha dicho que “más del 99 % del contenido que los usuarios y los anunciantes ven en Twitter es saludable”. Pero no ha dicho lo que define como “saludable” o cómo la compañía calcula ese índice.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.