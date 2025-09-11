A pocos días del lanzamiento de EA Sports FC 26, UFL regresa con nuevo contenido

UFL es un videojuego de fútbol online disponible en consolas y PC. Foto: Generación Xbox

El próximo 26 de septiembre de 2025 Electronic Arts lanzará su más reciente juego de fútbol, antes llamado FIFA. Se trata de EA Sports FC 26 que llegará a las estanterías con la difícil tarea de reconquistar a los aficionados del fútbol virtual luego de dos años difíciles para la compañía, no solo en materia de ventas, sino también en resultados financieros.

Desde 2022 el estudio norteamericano perdió la licencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) lo que lo obligó a renombrar la franquicia. Y aunque hasta el momento ese cambio no ha significado la perdida de torneos o equipos importantes, este FC 26 si quedará marcado como el primer juego de EA Sports sin la licencia oficial del Mundial.

Cabe recordar que el nuevo título de una de las compañías con más ingresos en la industria del Gaming abarcará la temporada en la que se jugará la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la primera en la historia en tres países distintos, la primera con 48 selecciones participantes y la primera que se jugará durante más de 30 días.

Todo eso aviva el entusiasmo de otras propuestas en el mercado, como la de UFL, un videojuego en línea desarrollado por Strikerz Inc., anunciado en la Gamescom de 2021​ y lanzado el 5 de diciembre de 2024 para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S. Ahora, esta misma entrega trae contenido nuevo a pocos días del estreno de EA Sports FC 26.

Nueva temporada de UFL

La nueva temporada de UFL (2025/26) estará disponible a partir del 12 de septiembre de 2025. Al tratarse de un título gratuito, estamos hablando de una actualización que se agrega al juego original para traer cartas de nuevos jugadores para mejoras durante los partidos. Algo muy parecido a los que hace la saga FIFA en su modo de juego Ultimate Team.

Eso sí, el antiguo sistema de cartas por atributos físicos se mantiene y con este nuevo contenido lo único que hace es agrupar todas esas habilidades en una misma carta. Además, UFL integra por primera vez las leyendas, lo mismo que los iconos en EA FC 25.

En esta ocasión se trata de Federico Valverde, mediocampista uruguayo del Real Madrid de España y Raphinha, extremo izquierdo brasileños del FC Barcelona, también de la liga española. Ambos introducidos al videojuego de Strikerz Inc. como leyendas.

Por último, por lo menos por el lado de UFL, entre septiembre y octubre se pondrá a la venta el Team Pass, en colaboración con Adidas. Una especie de pase de batalla al estilo Fortnite para que los jugadores puedan comprar nuevo contenido para sus equipos y sus partidos online.

⚡️ Major update lands tomorrow.



We listened. We reworked: https://t.co/9fvZzYNubh



⚽️ First Legend

🔥 Passing system upgrade

🆕 Players' cards, skills, Link-Up system

🆕 Repeatable Challenges

🆕 adidas Team Pass

…and this is just the kickoff 👊



What’s the most exciting change… pic.twitter.com/8fu4nscpmf — UFL (@UFLgame) September 11, 2025

¿De qué se trata PlayStation Family?

Más que una extensión de las consolas de Sony (PS4 y PS5) es una aplicación móvil, ya disponible en dispositivos Android y iOS, que le permite a los padres visualizar y limitar el contenido y el tipo de entregas que sus hijos juegan en el sistema.

Al vincular la plataforma a la app, los cuidadores de los menores tendrán a la manos informes diarios y semanales de las actividades de los niños dentro de la consola. Así mismo pondrán personalizar el contenido por edad y el tiempo de juego en tiempo real, es decir, mientras el menor usa la PlayStation 5 o PlayStation 4.

Como parte de su estrategia de gestión y control del juego, PlayStation Family también es capaz de establecer límites de gasto dentro de la PlayStation Store. Esta es la pestaña donde se pueden comprar videojuegos o contenido para juegos ya instalados en el sistema.

Todo esto está disponible para cuentas infantiles, pues luego del escándalo provocado en Roblox, los padres y tutores de menores de edad están más preocupados por saber con quién interactúan sus hijos en internet, y más importante aún, con quienes disfrutan del Gaming.