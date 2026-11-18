La nueva entrega de Rockstar Games representa el regreso de una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos. En esta ocasión, la historia se…

Grand Theft Auto VI llegará oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, su disponibilidad no será simultánea en todos los territorios. El lanzamiento se realizará de manera escalonada, de acuerdo con la hora local de cada región, por lo que países como Nueva Zelanda tendrán acceso antes que Colombia y otros mercados de América.

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La nueva entrega de Rockstar Games representa el regreso de una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos. En esta ocasión, la historia se desarrollará en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y que tendrá como protagonistas a Lucia y Jason, dos personajes que estarán involucrados en una serie de situaciones criminales.

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¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en Colombia?

Los jugadores en Colombia tendrán que esperar hasta las primeras horas del jueves 19 de noviembre para comenzar a disfrutar de GTA VI. El videojuego estará disponible desde las 12:00 a. m. (hora colombiana), tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S.

La situación es diferente en otros países. Debido a la diferencia horaria, los usuarios de Nueva Zelanda ya pueden acceder al título desde las primeras horas de este jueves. Cuando se habilitó el lanzamiento en ese territorio, en Colombia apenas eran las 6:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

Australia también se encuentra entre los primeros mercados en recibir el videojuego. En ciudades como Sídney y Melbourne, el estreno se produjo a las 8:00 a. m. del miércoles, hora colombiana.

En Estados Unidos, el horario depende de la zona. En Nueva York, por ejemplo, el videojuego estará disponible desde las primeras horas del jueves 19, mientras que en Los Ángeles el acceso se habilitará tres horas después, de acuerdo con la diferencia entre ambos horarios.

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¿Cómo descargar GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S?

Los jugadores que reservaron la versión digital del videojuego pueden realizar la precarga antes de su lanzamiento. De acuerdo con Rockstar Games, esta opción está disponible desde el pasado 10 de noviembre y permite descargar los archivos con anticipación para evitar tener que esperar por toda la instalación cuando se habilite el acceso.

El tamaño de la descarga puede llegar hasta los 212 GB, dependiendo del dispositivo. Por eso, lo recomendable es comprobar que la consola tenga suficiente espacio de almacenamiento.

Portada oficial de GTA VI que, contrario a las especulaciones, no costará 100 o 200 dólares y no tendrá un tercer retraso. Foto: Rockstar Games

En PlayStation 5 y Xbox Series X|S, los usuarios que reservaron la versión digital pueden descargar el videojuego desde la tienda de cada consola, PlayStation Store o Xbox Store, respectivamente. Una vez completada la precarga, solo tendrán que esperar a que se habilite el acceso oficial para comenzar a jugar.

Cabe recordar que descargar el videojuego con anticipación no significa que se pueda jugar antes de la fecha oficial. El acceso permanecerá bloqueado hasta que llegue el horario de lanzamiento correspondiente a la región de la cuenta.

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