Ahora sí, es un hecho, Forza Horizon 6 se ambientará en Japón y estará para PS5

Forza Horizon 6 será el segundo videojuego multiplataforma de la saga, luego del estreno de Forza Horizon 5 en PS5. Foto: Xbox

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 31 de enero de 2025 se dio la noticia de que Forza Horizon 5 estaría disponible en la PlayStation Store, es decir, sería un juego para la PS5. Este hecho marcó la hoja de ruta de muchos de los exclusivos de Xbox este año, pues el título de carreras arcade, inspirado en un festival de música en México, se convertía en el primer juego de la X verde en la consola rival.

Algo inconcebible en generaciones pasadas en las que Microsoft y Sony luchaban incansablemente por tener más y mejores entregas exclusivas que la competencia. Durante 20 años esta fue la manera más efectiva de provocar las ventas de una consola, ofreciendo un software único que solo estuviera disponible en esa plataforma y se alineará con su identidad.

Sin embargo, actualmente la realidad es muy distinta, pues la reciente estrategia multiplataforma de Xbox ha puesto en tela de juicio el valor de los videojuegos exclusivos. Por eso llamó tanto la atención que Forza Horizon 5 se pusiera a la venta en la tienda virtual de PlayStation, pues fue la primera señal para pensar que la guerra de consolas había terminado.

Ahora, la compañía estadounidense vuelve a ser noticia por cuenta de su famosa franquicia y su presentación en Tokyo Game Show, la feria de Gaming más importante de Asia. En ella, la empresa anunció Forza Horizon 6, confirmando que estará ambientado en el país del sol naciente y será el primer título de la serie, de entrada, en estar disponible para la PlayStation 5.

Forza Horizon 6 en PS5, pero después

Aunque su anuncio oficial era inminente, la X verde dejó escapar un pista de cuál sería su primera noticia en Tokyo Game Show. Un corto video mostró las antiguas locaciones de la saga Forza Horizon y terminó con una imagen del monte Fuji, emblema natural de Japón.

Minutos más tarde, la multinacional de Gaming confirmó que el juego de mundo abierto estará ambientado en suelo nipón. Este tráiler que ratificó esta información también dejó ver que el título de carros estará disponible en Xbox Series X|S, PC, y como se esperaba, PS5.

Eso sí, los jugadores de los sistemas de juego de Sony tendrán que esperar al menos tres meses para poder disfrutar la entrega en su consola, pues Playground Games y Turn10 dijeron que aún trabajan para que el videojuego pueda llegar a las plataformas de PlayStation.

¿Cuándo sale Forza Horizon 6?

En este sentido, Xbox no dio mucho información, pues apenas en los segundos finales del tráiler del juego se pudo saber que llegará en 2026. No obstante, aún no tiene una fecha exacta de salida y se presume que esta solo se podrá saber hasta los primeros meses del próximo año.

“Durante mucho tiempo Japón ha estado en la lista de prioridades de los fans de Horizon, así que nos entusiasma finalmente traer esta ubicación tan solicitada a los gamers de Forza Horizon 6. Japón tiene una cultura tan única, desde coches hasta música y moda, que la hace perfecta para la próxima ambientación de Horizon. Como en cualquier título de la saga, queremos asegurarnos de que el país esté a la altura en cuanto a representación auténtica y jugabilidad en el mundo abierto, y ahora es el momento perfecto para que los jugadores lo disfruten plenamente”, reseñó Don Arceta, director de arte de Forza Horizon 6.

Aún es pronto para saber en qué locaciones se inspiró el equipo de desarrollo del juego, pero se espera que los usuarios puedan competir y correr tanto en zonas urbanas de la capital japonesa, Tokio, y también en ambientes rurales como montañas y valles nipones.

Respecto a los vehículos que podrían estar disponibles, seguramente habrá Kei cars, muy populares en Japón y por quienes se filtró el primer rumor de un Forza Horizon 6 ambientado en ese país. Por último, lo más probable es que regrese el cambio de estaciones al juego; una funcionalidad que no se ve desde Forza Horizon 4, el cual desarrollo su historia en Gran Bretaña.