Xbox Game Pass y su 2025 lleno de estrenos de día uno y fuertes críticas

El mundo de los videojuegos ha cambiado mucho en los últimos años y buena parte de eso ha sido por causa de la irrupción de Xbox Game Pass en la industria. Más que de hablar de un servicio con nombre y apellido, se trata de un modelo de negocio beneficioso para todos.

Sus vestigios comienzan desde la Xbox 360 y su vertical llamada Xbox Live Gold, la cual ofrecía conexión a internet y un catálogo de juegos digitales. Hasta ahí se trataba de un plus para cualquier jugador de la X verde, pues no tenía costo, por lo cual no era un servicio.

Sin embargo, todo cambió con la Xbox One en 2017 cuando por fin Microsoft le da forma y anuncio oficial a Xbox Game Pass. Un membresía de suscripción mensual o anual que ofrecía la posibilidad de jugar en línea y tener acceso a títulos de antaño difíciles de conseguir.

Así han pasado un poco más de ocho años y hoy Game Pass está consolidado como el mejor servicio de Gaming en el mundo. Es el único que ofrece estrenos de día uno, juego en la nube y según sus creadores, este 2025 ha superado su propio récord de inversión en la membresía.

Xbox Game Pass y su mayor inversión desde 2017

De acuerdo con Xbox, ese año ha firmado acuerdos con más de 150 socios, asegurando que cada uno tenga al menos una entrega en el servicio. Algo que se ve reflejado en videojuegos estrenados en Game Pass como Doom: The Dark Ages, Gears of War: Reloaded, Clair Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong; estos dos últimos perfilados para el GOTY.

“El año pasado, colaboramos con más de 50 equipos para firmar su primer acuerdo con Game Pass. Este año marca nuestra mayor inversión en Game Pass hasta la fecha, y seguimos centrados en ofrecer el catálogo más emocionante y diverso del mundo del videojuego”, aseguró Chris Charla, directivo de la X verde, en entrevista con Eurogamer.

Charla también afirmó que su compromiso con nuevos estudios desarrolladores y sus juegos es una forma de mantener diversa la propuesta de Xbox Game Pass. Una forma de la empresa estadounidense de responder a las recientes críticas al servicio y el modelo de mercado que propone y que ya está imponiendo dentro de la industria del Gaming.

¿Por qué critican a Xbox Game Pass?

Shanon Loftis, exvicepresidenta de Xbox Game Studios, la filial que aglomera a todos los equipos de programadores de juegos para Xbox, dijo hace dos semanas que la membresía de la compañía no solo desincentiva la venta de copias físicas, sin que también provoca tensiones dentro del departamento de desarrollo de la X verde.

Esta voz se sumó a la de Raphaël Colantonio, fundador de Arkane Studios, quien se refirió a Xbox Game Pass como “un modelo insostenible”. Volviendo con Loftis, dijo que la membresía no solo perjudica a los estudios, pues no solo los deja dependiendo de ventas minoristas, sino también genera tensiones entre los desarrolladores a ver cuál obtiene más gamers.

“Si bien Game Pass puede atribuirse algunas victorias con juegos que de otro modo se habrían hundido en el olvido -Human Fall Flat-, la mayoría de adquisiciones vía Game Pass se produce a expensas de los ingresos por ventas minoristas”, sostuvo la exvicepresidenta de Xbox Game Studios.

¿Es bueno o es malo Xbox Game Pass?

Lo primero que hay que decir es que si bien existen otros servicios similares como PlayStation Plus, Nintendo Switch Online y EA Play, el caso de Game Pass es particularmente diferente. Muchos lo acusan de ser un simple catador de juegos que le permite al jugador saltar de un título a otro sin terminarlos.

Algo que para algunos estudios, especialmente los grandes como Activision, creador de la serie Call of Duty, le quita valor a sus entregas, pues los usuarios no pagan el precio completos por ellos, pero tampoco se dan el tiempo de jugarlo suficientes horas para desestimarlo o no.

En conclusión, parece que tener contentos a desarrolladores y gamers es un tarea muy difícil. Incluso para un servicio que le ha permitido a millones de jugadores, específicamente en Latinoamérica, acceder a más videojuegos en simultáneo que en cualquier otro momento de la historia del Gaming.