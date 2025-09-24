Marvel’s Wolverine en la PlayStation 5 es oficial y estará listo en 2026

Anuncio oficial de Marvel’s Wolverine para la PlayStation 5 en 2026. Foto: PlayStation

A pesar de las buenas ventas de la PS5, más de 80 millones de unidades a casi cinco años de su estreno, la consola no ha destacado por tener la mayor cantidad ni los mejores juegos. Pues ha sido una novena generación marcada por las remasterizaciones, los remakes y los lanzamientos multigeneracionales, es decir, también están disponibles en la PS4.

Aun así, entre los mejores exclusivos pertenecientes a la PS5 se puede destacar Astro Bot. Una propuesta atrevida de Sony, pues hace mucho no le apostaba con tanta seguridad a un título de plataformas y mucho menos esperando que se convirtiera en el Mejor Juego del Año (GOTY) de los Game Awards 2024. Un hito que ninguna entrega de Mario ha podido lograr.

Por eso cada State to Play, evento en vivo para anunciar, presentar o lanzar videojuegos, genera tanta expectativa; porque todos los fans siguen esperando ese proyecto que los haga levantarse de su silla. Y no fue la excepción este 24 de septiembre de 2025, pues se esperaba mucho del que parece va a ser el último streaming de juegos de la marca japonesa.

PlayStation presentó un nuevo State to Play para dar a conocer sus novedades más importantes de cara al futuro. El más reciente, antes de este, fue el 4 de junio de 2025 en el cual se pudo conocer información sobre Silent Hill f, OO7: First Light y Metal Gear Solid: Snake Eater ¿Qué trajo de nuevo Sony para sus jugadores con miras al final de 2025 y comienzo de 2026?

Marvel’s Wolverine y SAROS las dos noticias del día

Comenzando por el último anuncio, pero tal vez el más importante de todo el evento, Insomniac Games, mismo estudio desarrollador de Marvel’s Spider-Man, reveló el primer tráiler de Marvel’s Wolverine, exclusivo de la PlayStation 5 a partir de otoño o primavera de 2026.

Siguiendo con los anuncios más relevantes del State to Play, SAROS desarrollado por Housemarque, el mismo estudio de Returnal, presentó su gameplay, muy parecido a un show de fuegos pirotécnicos y su fecha de salida, que será el 20 de marzo de 2026.

Para cerrar este primer bloque de presentaciones, el en vivo sirvió para confirmar lo que era un rumor desde hace dos semanas. Microsoft Flight Simulator 2024, exclusivo de Xbox, estará en la PlayStation 5 a partir del 8 de diciembre de 2025 y en desarrollo para PS VR2.

Michael Myers en la PlayStation 5

Aprovechando la proximidad con la Noche de Brujas de 2025, Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció Halloween: The Game, un juego basado en la película “Halloween” protagonizada por Michael Myers. A pesar de que por un momento se creía que su lanzamiento se daría en octubre de 2025, en realidad su fecha de estreno quedó pactada para el 8 de septiembre de 2026, exclusivo para la PS5.

Battlefied 6 de Electronic Arts, con fecha de lanzamiento ya estipulada para el 10 de octubre de 2025, y Sonic Racing: Crossworlds (25 de septiembre de 2025) con colaboraciones de Mega Man y otras franquicias del Gaming, fueron las presentaciones multiplataforma (PS5 y PS4) más importantes del evento.

Así mismo, Zero Parades (2026), Nioh 3 (6 de febrero de 2026), Deus Ex Remastered (5 de febrero de 2026), The Seven Deadly Sins Origin (28 de enero de 2026) y First Major Expansion - Orobyss (aun sin fecha de lanzamiento) completaron los anuncios de la segunda parte del State to Play de PlayStation.

Nuevos parlantes para la PlayStation 5

Complementando información del evento anterior, Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, del cual ya sé sabia su fecha de estreno, 30 de septiembre de 2025, se hizo presente con un tráiler nuevo y confirmó su disponibilidad tanto para PlayStation 5, como para PlayStation 4.

Let It Die Inferno (3 de diciembre de 2025), Code Vein II (30 de enero de 2026), Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered (19 de marzo de 2026), Crimsom Desert (el mismo día que el juego anterior) y Chronoscript: The Endless End, desarrollado por Desworks (2026) cerraron los anuncios medianos de la transmisión en vivo.

Finalmente, se oficializó la llegada de The Last of Us: Part II Remastered al catálogo de PlayStation Plus (Extra y Premium) el 26 de septiembre de 2025.

Además, para celebrar las 100 millones de copias vendidas de la saga Gran Turismo en 30 años, habrá un nuevo contenido para Gran Turismo 7 que llega en diciembre de 2025, en el cual se destaca la licencia oficial del circuito Yas Marina, casa del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.

Por si todo lo anterior hubiera sido poco, PlayStation confirmó un nuevo diseño para su control DualSense, esta vez inspirado en la serie de God of War. Y por último, un par de parlantes fabricados por SIE en color negro y blanco y un dock de carga en la parte de abajo.