Así puede ganarse una beca para estudiar en la universidad jugando videojuegos

Quienes hagan parte de la competencia podrán ganar importantes premios, como una beca académica para estudiar cualquier programa de pregrado en la Universidad Sergio Arboleda, así como accesorios gamer, útiles para el juego, pero también para estudiar.

La Universidad Sergio Arboleda llevará a cabo la cuarta edición del Gamer School Fest, un concurso de videojuegos pensado para estudiantes de colegio que se realiza desde 2023. En este encuentro los asistentes mostrarán su talento en Fall Guys y Rocket League.

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De acuerdo con la institución educativa, el concurso juega el papel de una plataforma que impulsa el talento y la creatividad de los estudiantes del colegio. Está en busca de darle nuevas miradas a ecosistemas digitales tan estigmatizados como los videojuegos.

¿Cuándo y dónde es el Gamer School Fest?

«Esta competencia refleja nuestro compromiso académico con el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también con una formación moderna e integral de los futuros líderes en un sector en constante crecimiento”, explicó Jorge Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda.

Además de poder ver y participar del torneo, el espacio también está pensado para ser el escenario de charlas académicas lideradas por las Escuelas de la Universidad Sergio Arboleda. Estas abordarán temáticas relacionadas con el Gaming y su impacto en la educación, la cultura y el desarrollo tecnológico.

“Hace muchos años, los videojuegos dejaron de ser solo entretenimiento. Ahora son un medio para impulsar la creatividad, el trabajo colaborativo y, si se quiere, la voluntad”, declaró Óscar Núñez Riaño, director de la División de Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad Sergio Arboleda.

¿Cómo se juega Fall Guys?

Fall Guys es un título de battle royale, muy parecido a Stumble Guys, que consiste en mantenerse con vida o en pie en un nivel. Cada jugador controla a un avatar que debe sortear obstáculos para llegar a una meta en un tiempo o clasificación determinada.

Fue desarrollado por Mediatonic y publicado por Epic Games en 2021. Al utilizar el motor gráfico Unity, comúnmente utilizado para diseñar entregas para celular, este videojuego está presente en una gran cantidad de plataformas, como dispositivos móviles.

Pero también se puede jugar en computador (PC), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y teléfonos. Estos últimos pueden tener sistema operativo Android o iOS. Además, el juego es de descarga gratuita en cualquier plataforma existente.

¿Cómo se juega Rocket League?

Rocket League es un videojuego de deportes que combina carros y fútbol. El objetivo es anotar la mayor cantidad de goles posibles golpeando un balón gigante con un auto. Cada equipo tiene tres «jugadores» que están representados con un vehículo.

Fue desarrollado y distribuido por Psyonix el 7 de julio de 2015. Al igual que Fall Guys, su motor gráfico, esta vez Unreal Engine 3, le permite estar presente en diversas plataformas. PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Aunque nació como un juego de pago, en 2020, cuando pasó a manos de Epic Games, se convirtió en un título gratuito (free-to-play), siendo muy común en las partidas en línea (online) y en torneos como el Gamer School Fest de la Universidad Sergio Arboleda.

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