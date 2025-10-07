Así sería el nuevo DualSense de la PlayStation 5, ahora con batería extraíble

Sony ha presentado una cuantiosa cantidad de nuevos diseños para el DualSense, pero hasta acá nunca cambios tan importantes como los que se rumorean en los pasillos de PlayStation. Foto: PlayStation

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dese hace menos de un mes se rumorea con la posibilidad de que Sony presente un nuevo modelo de la PlayStation 5 Pro. Siendo solo rumores hasta el momento, se habla de una versión que atienda a las necesidades que los jugadores más han estado demandando en el último tiempo, siendo el DualSense una de ellas.

Aunque haya usuarios que resalten la batería interna del control de la PS5 como un aspecto positivo, otros creen que es un limitante para el accesorio, pues no le permite ser completamente inalámbrico. Caso muy diferente al mando de la Xbox Series X|S, el cual funciona con baterías extraíbles AA o conectado a la consola.

Sin embargo, parece que PlayStation ha escuchado a una parte de su comunidad y junto con el posible lanzamiento de la nueva PS5 Pro, prepara la segunda revisión del DualSense, ahora con batería extraíble. Esto es todo lo que sabemos del posible estreno del primer control de Sony con pilas, idéntico a como funcionan los de Xbox.

Nuevo control de la PlayStation 5 Pro

De acuerdo con el medio polaco, PPE -especializado en videojuegos- el nuevo mando de la consola de novena generación integraría una batería extraíble y estaría disponible a partir de noviembre de 2025 junto con los nuevos modelos de la PlayStation 5 Pro.

Aunque aún es solamente una sospecha, este mismo medio polaco fue el que anunció de manera extraoficial la llegada de Microsoft Flight Simulator al catálogo de la PS5. Algo que se terminó confirmando en el más reciente State to Play de Sony.

De ser cierto, sería el primer control en la historia de PlayStation en integrar una batería extraíble, es decir, que se pueda remplazar por otra, asegurando lo que ya ocurre con los mandos de la X verde, ser completamente inalámbricos.

Mandos en la historia de Sony

El primer en aparecer en el mercado fue el PlayStation Controller de la PS1 en 1994. Este se conectaba por cable a la consola y no tenía joystick (palanca). El segundo fue conocido como DualShock e integró por primera vez dos joysticks de gran tamaño.

El DualShock 2 fue el control de la exitosa PlayStation 2 (2000). Ya seis años después y con la PS3 en las tiendas, llegó el primer accesorio completamente inalámbrico y con batería interna en la historia de la compañía.

Lo mismo ocurrió en 2013 con la PlayStation 4 y su mando DualShock 4. El cual repitió la fórmula de su antecesor, ahora agregando una luz led en la parte posterior y un botón completamente dedicado a tomar fotos o video de los gameplays de los juegos.

Finalmente, en 2020, con el lanzamiento de la PS5, el DualSense irrumpió en la escena Gaming como el mejor control de la generación. Un título que espera seguir ostentando con su posible actualización, la más importante en la historia de PlayStation.