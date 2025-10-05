NHL 26 es muy divertido, incluso para quienes no son apasionados por el hockey

EA NHL 26 fue estrenado mundialmente el 12 de septiembre de 2025. Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

EA Sports NHL 26 es un simulador de hockey sobre hielo. Más específicamente sobre la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés) que agrupa a 32 franquicias de Estados Unidos y Canadá en la competencia de hockey más prestigiosa del mundo. Hasta ahí, parece un tema no muy popular en Colombia.

Pues este deporte, lejos de ser el más seguido en el país, siquiera tiene un torneo profesional. Sin embargo, eso no impide que los grandes fanáticos del hockey, pues aquí sí existen academias de formación de esa disciplina, puedan jugar el simulador y sentirse como un jugador o equipo de la National Hockey League (NHL).

Eso sí, tendrán que tener un dominio estándar del inglés, pues el juego, repitiendo la fórmula de versiones anteriores, no está disponible en español. Un aspecto, que al menos en los menús, sí nos hizo falta, pues entendemos que la mayor comunidad de este videojuego es angloparlante, pero aun así hay usuarios que no hablan inglés.

Desde El Espectador probamos este título en una PlayStation 5 durante más de un mes y diferimos de lo que hemos leído en otras reseñas: “es una entrega accesible”, pero eso no le impide ser un título muy divertido, incluso para quienes no son acérrimos fans de la NHL o el hockey, el deporte más popular de Canadá.

Aspectos gráficos de EA Sports NHL 26

Lo primero que hay que resaltar de este simulador deportivo, como ocurre en las demás franquicias de Electronic Arts, destaca por su alta fidelidad visual y su calidad gráfica. Lo que, como se espera, dota de mucho realismo al juego.

Otro apartado que nos parece importante reseñar es el primer vistazo al abrir el videojuego. Muestra claramente las funciones de cada botón en el mando, simplificándolos a medida que reducimos la dificultad, haciendo más fácil las partidas.

Ciertamente, esta característica lo hace accesible a cualquier usuario que por primera vez descubra el mundo del hockey virtual. No obstante, es una funcionalidad que se espera como mínimo en un título deportivo, pues no todos somos amantes de todos los deportes ni conocemos sus dinámicas ni reglas a la perfección.

Cinemáticas tan divertidas como el juego

Tal vez uno de los momentos más famosos durante un partido de hockey es cuando dos jugadores se entrelazan en una danza de golpes. Puños que van y vienen hasta que el referí decide parar la pelea en pro de un espectáculo limpio y apto para todos.

Esto lo replica muy bien NHL 26, pues a medida que avanza la partida notamos como sube la tensión entre los deportistas al punto de registrar entradas más duras a medida que los segundos se agotan en el reloj. Es precisamente eso la que hace tan divertido a esta entrega.

No es necesario ser un erudito en hockey para entender los momentos del juego. Es un simulador, las detalladas cinemáticas así lo infieren, pero se siente tan entretenido partido a partido que parece más una propuesta tipo arcade que se acomoda muy bien tanto al jugador experimentado como al casual.

En conclusión, EA NHL 26 no nos sorprendió, pues ya conocíamos de antemano lo divertida que podía llegar a ser la experiencia. Pero si nos dejó muy satisfechos lo bien que ha evolucionado esta saga y como mantiene aspectos que la hace divertidamente accesible.