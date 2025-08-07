¿Extraña a los Power Rangers? Fortnite ahora tendrá a los famosos personajes

El Power Ranger rojo era uno de los más populares entre los niños durante la transmisión de este programa de televisión. Foto: Fortnite

¿Qué son los Power Rangers? Sí, la respuesta puede ser demasiado obvia, pero existe un parte de la población, especialmente la que hoy juega Fortnite, que no tiene ni la menor idea a que se refieren algunos adultos cuando hablan de estos emblemáticos personajes.

Se trata de una franquicia de superhéroes estadounidenses basados en los Super Sentai Series, otra franquicia de superhéroes japoneses. De 2002 a 2009 fueron propiedad de The Walt Disney Company y desde mayo de 2018 le pertenecen a Hasbro, la famosa multinacional juguetera.

Antes de ser adquiridos por Disney, FOX, lo que hoy se conoce como Star, emitió una serie de televisión inspirada en los personajes. Duró al aire casi una década. A partir de 2011, los episodios fueron retransmitidos por Nickelodeon en América del Norte y Cartoon Network en América del Sur, hasta su adquisición por parte de Hasbro en 2018.

Desde entonces la serie de televisión y su línea de muñecos de acción está completamente pausada. Además, Hasbro no había emitido noticias oficiales sobre la marca desde principios de 2024. Los icónicos personajes, que marcaron la infancia de miles de niños durante la década de los 2000, estuvieron cerca de llegar a Netflix, pero un desencuentro entre los equipos creativos de ambas partes hizo que el acuerdo se desechara.

No obstante, en marzo de 2025, Hasbro y 20th Television anunciaron la producción de una serie live-action para Disney+. Ahora, Fortnite, el popular videojuego de disparos, se suma a la fiebre de los Power Rangers y confirma una colaboración para que los personajes aparezcan en forma de skins en los diferentes mapas del juego.

Los Powers Rangers en Fortnite

Epic Games, desarrollador de Fortnite, confirmó a través de un video en redes sociales que los míticos personajes de los 90 harán parte del contenido para el modo Battle Royale del título en su capítulo 6.ª temporada 4.

“Shock ‘N Awesome”, como Epic ha nombrado al nuevo contenido, estará disponible a partir del jueves 7 de agosto de 2025. Ese día los jugadores podrán vestirse del Power Ranger rojo, rosado, azul, amarillo y negro, pues el Power Ranger verde hará parte del pase de batalla, que tiene un costo adicional.

Además, el Dino Megazord, el emblemático enemigo de los Power Ranger en la serie de televisión, solo estará disponible hasta el 16 de septiembre. Habrá que esperar que otras sorpresas trae la nueva temporada y que tal caen estas nuevas skins entre los usuarios de la popular entrega.

¿Qué otras colaboraciones tiene Fortnite?

Es amplio el metaverso de Fortnite, pues en sus arenas de batallas han aparecido desde deportistas hasta cantantes famosos. Pero si hay que enumerar a los más importantes, esos deben ser LeBron James, Sabrina Carpenter, J Balvin y Maluma.

Este videojuego se ha caracterizado por ser muy famoso entre gamers competitivos, pero también entre aquellos que son jugadores casuales. Pues su mezcla entre competencia y diversión al ritmo de celebridades lo hace accesible casi a cualquier persona.

Todo eso sin contar su carácter gratuito, al menos durante la descarga, que lo hace fácil de jugar en PC, pero también en consolas de sobremesa, portátiles y hasta dispositivos móviles. Una versatilidad que explica muy bien los millones de usuarios que posee.