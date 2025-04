“Los ports de PlayStation en PC no amenazan el mercado de las consolas”

Algunos de los mejores exclusivos de PlayStation son God of War, The Last of Us y Marvel's Spider-Man. Foto: PlayStation Studios

Sony Interactive Entertainment (SIE), antes Sony Computer Entertainment (SCE), es la división de videojuegos de Sony Corporation. Fue fundada el 16 de noviembre de 1993 para lanzar a Sony a la aventura de fabricar su primera consola doméstica y desarrollar juegos para el mismo sistema.

PlayStation Studios, creado el 14 de septiembre de 2005, es un grupo de publicadores de títulos exclusivos para PlayStation, es decir, entregas que no se pueden jugar en otras plataformas. La entidad se encarga de supervisar a todos los estudios de desarrollo dentro de SIE y dirigir creativa y estratégicamente la producción de todo el software para las consolas PlayStation.

Hasta abril de 2020, todos los exclusivos de Sony solo se podían jugar en sus sistemas. Sin embargo, Predator: Hunting Grounds abrió una puerta que parece ya no se va a cerrar. Este juego fue lanzado al mismo tiempo en PS4 y PC. No obstante, la verdadera señal de que algo estaba cambiando radicalmente al interior de PlayStation Studios vino cuando Horizon Zero Dawn, uno de los mejores exclusivos de SIE, se estrenó para PC’s.

A este título le siguieron Days Gone, 18 de mayo de 2021, God of War, 14 de enero de 2022, Horizon Forbidden West, 21 de marzo de 2024 y Ghost of Tsushima, 16 de mayo de 2024. Lo anterior hace parte de una nueva estrategia de SIE para llevar sus IP’s más importantes al masivo segmento de computador. Incluso la compañía ya ha explicado que su propuesta, lejos de perjudicarlos, los podría hacer vender más consolas y ahora reafirma su control en ese negocio.

Ports de PlayStation para PC

En el Gaming, el termino “port” se refiere a transferir el contenido de un videojuego de una plataforma a otra. En ocasiones la movilización del material resulta sencilla y basta con hacer unos cuantos cambios para su adaptación.

Pero, en ocasiones esta tarea resulta más difícil y un mismo juego disponible en consola, puede tardar hasta dos años en llegar a computador. Eso es lo que ha venido ocurriendo con los últimos exclusivos de PlayStation que aterrizaron en PC.

Aun así, Sony no sé salvó de las criticas, pues el port de Marvel’s Spider-Man 2, lanzado el 30 de enero de 2025, resultó con muchos bugs (problemas de programación). Aunque aún se espera la fecha de estreno de The Last of Us: Part II para PC, los jugadores esperan que no traiga los mismos fallos de fabrica.

Algo cambió en el mercado de las consolas

Con todo y eso, la estrategia de llevar sus exclusivos de consola al mundo de los computadores está funcionando. Shuhei Yoshiba, expresidente de Sony Interactive Entertainment se refirió a este tema recientemente y reafirmó la estrategia.

“Replantear los juegos first-party como un negocio en sí mismo, en lugar de una herramienta para hacer crecer la plataforma, permitió expandirse al PC. Con los juegos online necesitas muchos jugadores, así que pueden salir simultáneamente en PC, y los títulos para un jugador pueden lanzarse en PC tras uno o dos años para generar más ingresos”, explicó Yoshiba quien trabajó en SIE más de 30 años.

El expresidente también replicó que si Sony ahora lanza sus exclusivos AAA en computador es porque cambió su percepción del negocio de las consolas domésticas. Algo que tampoco se aleja mucho de la visión de Xbox y Nintendo sobre el mismo tema.

Cada vez quedan menos videojuegos exclusivos

“Ahora los ports a PC son posibles, pero en mi época estaba prohibido llevar los juegos first-party a PC. Solo se aceptaban lanzamientos digitales de pequeña escala, pero los títulos AAA debían lanzarse exclusivamente en PlayStation”, recordó Shuhei Yoshiba

Sin embargo, el expresidente de Sony Interactive Entertainment también dejó claro que los cambios no siempre significan un riesgo. Y a pesar de que PlayStation ya no tenga exclusivos, propiamente dichos, eso no va a tener efectos negativos en las ventas de sus plataformas, al menos no para él.

“Aunque los PC sean cada vez más populares para jugar, no creo que amenacen el papel de las consolas, ya que estas ofrecen el mismo entorno para todos los jugadores, lo que permite un ajuste perfecto”, finalizó el expresidente de SIE.