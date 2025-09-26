Comprobamos lo que todos decían de Grounded 2, pero nos quedó faltando

Grounded 2 sigue la vida de cuatro amigos luego de ser encogidos al tamaño de una hormiga. Foto: Obsidian Entertainment

Grounded es un videojuego de supervivencia desarrollado por Obsidian Entertainment y publicado por Xbox Game Studios el 28 de julio de 2020. En ese entonces, solo estuvo disponible para PC, a través de la biblioteca de Game Pass, y para la Xbox One.

Se juega en primera o tercera persona, el personaje principal es del tamaño de una hormiga y debe esforzarse por sobrevivir en un mundo hecho para humanos. Fue nominado al premio Innovación en Accesibilidad en los Game Awards de 2020 y luego de un poco más de dos años en el mercado ya contabilizaba más de 10 millones de jugadores.

Cinco años y un día después del estreno del primer juego llegó Grounded 2 -al igual que la primera parte- desarrollado por Obsidian Entertainment y distribuido por la X verde. Incluso fue uno de los lanzamientos de día uno dentro de Xbox Game Pass, una membresía que con el paso de los años lo único que hace es seguirse consolidándose como la mejor del negocio.

El Espectador tuvo la oportunidad de reseñar Grounded 2 y luego de casi dos meses con el videojuego en nuestras manos confirmamos lo que todos decían de él. El título tiene una gran historia; atractiva, profunda y enriquecedora. No obstante, en aspectos como el gameplay o la velocidad de la jugabilidad nos parece que pudo haber mejorado ampliamente.

Grounded 2 y sus gráficos

Lo primero que salta a la vista es la calidad visual de este juego, pues desde la primera cinemática, hasta la última imagen jugable se notan los años de desarrollo. Sea en una Xbox Series X (la más potente) o la Series S (en la que jugamos) los detalles de cada elemento en pantalla son increíbles.

Eso sí, hubo algunas caídas de frames al jugar en tercera persona, especialmente cuando la cámara se acercaba mucho al protagonista. No afectó en casi nada los movimientos del personaje, pero sí nos llamó la atención, pues se repite muchas veces al principio de la entrega.

Para cerrar este apartado, las escenas cinemáticas se sienten casi reales, es decir, se parecen más a una toma live-action que a una animación. Esto le entrega aún más realismo a un juego que no lo necesita, pues no es un simulador, pero le da mucho robustez a la trama que cuenta.

La jugabilidad de Grounded 2

Pasando a las mecánicas de juego, la gran conclusión es que se trata de un videojuego hecho para los verdaderos fans de la saga. No hemos jugado el primer título, pero el segundo nos pareció algo tedioso y lento, por lo menos al principio de la aventura.

Encontrar recursos y construir algunas cosas necesarias para avanzar narrativamente resultó ser diametralmente opuesto al combate. Casi al punto de hacerse aburrida esta parte del gameplay, muy diferente a las frenéticas luchas contra arañas y otros insectos.

Y es finalmente este último punto el mejor de esta entrega, su accesibilidad. Es tan amigable, en ese sentido, con los usuarios que incluye un modo de juego para aquellas personas que sufren de aracnofobia, el miedo irracional a los arácnidos.

En conclusión, Grounded 2 es una aventura gamer hecha para los más aventureros y pacientes. Una experiencia gratificante, siempre y cuando disfrute de los desafíos a la intemperie con el barro hasta las rodillas y las uñas sucias, en este caso, virtualmente.