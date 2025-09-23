Street Fighter, al igual que otros videojuegos, también tendrá una película

Street Fighter es de esas franquicias de videojuegos que comenzaron hace mucho tiempo en los arcades y hasta hoy sobreviven en las consolas de sobremesa. Foto: HobbyConsolas

Street Fighter, hecho por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, debutó en los arcades en 1987. En esa ocasión, el jugador podía realizar tres tipos de golpes y tres tipos de patadas diferentes. Cada una a una velocidad y fuerza distinta. En ese momento Capcom, un viejo zorro en el negocio de los salones de juego, era uno de los estudios desarrolladores más importantes en Japón y Estados Unidos.

Diez años después llegó al mercado Street Fighter III: New Generation, el cual fue estrenado también para los arcades y no en consolas como la PlayStation 1, la Nintendo 64 y la Sega Saturn. Agregó nuevos personajes y Alex fue presentado como el protagonista de esta nueva entrega principal. Además, el sistema de selección dotó de nuevas habilidades a los combates, especialmente en las mecánicas defensivas.

Finalmente, Street Fighter 6, el título más reciente de esta icónica franquicia, fue lanzado el 2 de junio de 2023, esta vez si para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Utiliza el motor gráfico RE Engine, propiedad de Capcom, e incluye múltiples características nuevas como comentaristas, un modo aventura de un solo jugador y avatares personalizables.

Ahora, la saga vuelve a ser noticia por cuenta de su filme, una tendencia que es cada vez más común en esta industria, pues cada vez son menos los videojuegos basados en películas, pero sí las cintas inspiradas en algunas de las mejores historias de Gaming. Un producto de entretenimiento profundo y revelador.

Street Fighter y un intento más en el séptimo arte

Esta IP -propiedad intelectual- ya ha tenido algunas adaptaciones cinematográficas en el pasado, pero ninguna sin la repercusión, mediática, comercial y financiera que esta serie de juegos merece, pues estamos hablando de entregas fundadoras del género de luchas, especialmente en su modalidad de salón de juegos.

No obstante, parece que esté nuevo “chapuzón” que se da Street Fighter en las aguas del cine va con el objetivo de ser uno de los mejores en el género. El ambicioso proyecto estará en manos de Paramount y Legendary y se espera que esté listo el 16 de octubre de 2026.

Va tan en serio este nuevo intento que se nota que buena parte del presupuesto fue invertido en conformar el reparto. Desde wrestlers de la WWE, artistas multidisciplinares, actores expertos en artes marciales, hasta artistas emergentes, el plantel de luchadores de esta nueva película llena de mucha ilusión a los fans.

Elenco de la película de Street Fighter

Noah Centineo como “Ken Masters”

Andrew Koji como “Ryu”

Callina Liang como “Chun-Li”

Joe “Roman Reigns” Anoa’i como “Akuma”

David Dastmalchian como “M. Bison”

Cody Rhodes como “Guile”

Andrew Schulz como “Dan Hibiki”

Eric André como “Don Sauvage”

Vidyut Jammwal como “Dhalsim”

Curtis “50 Cent” Jackson como “Balrog”

Jason Momoa como “Blanka”

Orville Peck como “Vega”

Olivier Richters como “Zangief”

Hirooki Goto como “E. Honda”

Rayna Vallandingham como “Juli”

Alexander Volkanovski como “Joe”

Kyle Mooney como “Marvin”

Mel Jarnson es “Cammy”

Directores poco usuales

Desde abril de 2023 se supo que los derechos de la película habían sido adquiridos por Legendary Entertainment. Sin embargo, no fue hasta un año más tarde que el proyecto comenzó a dar señales de vida con el anuncio de sus directores.

Estos fueron los hermanos Philippou, youtubers convertidos en cineastas con dos largometrajes estrenados en su haber: “Háblame” y “Devuélvemela“. Pero meses después, los australianos desistieron del proyecto y le dejaron su puesto a Kitao Sakurai, un experimentado director japonés especialista en comedia.

El guion correrá por cuenta de Dalan Musson, quien ya trabajó en “Falcon y el Soldado de Invierno” y “Capitán América: Brave New World”. Por último, la dirección de fotografía estará a cargo de Ken Seng, también presenta en las producciones de “Deadpool”, “Proyecto X” y “Terminator: Destino oscuro”.