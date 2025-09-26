¿Con qué equipos colombianos se puede jugar en el nuevo EA Sports FC 26?

La Copa Libertadores, el segundo torneo a nivel de clubes más importante del mundo, en EA Sports FC 26. Foto: PS5

Mucho se especuló con la posibilidad de que el nuevo EA Sports FC 26 -estrenado el 26 de septiembre de 2025- tuviera la licencia de la Liga BetPlay Dimayor. Sin embargo, esa información, que provino de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) hace un mes, terminó siendo lo que los periodistas deportivos llaman en su argot, “humo”.

Lo mismo ocurrió, aunque con mayores razones para creerlo, con la liga mexicana, chilena y brasileña, esta última muy cerca de concretarse, pues tal parece que Electronic Arts (EA) sí alcanzó a reunirse con el Campeonato Brasileño de Serie A y varios clubes importantes. No obstante, todo eso resultó en rumores que alentaron la expectativa por el juego, pero no su contenido final.

Aun así, EA FC 26 sigue siendo la mejor opción en el mercado para disfrutar de la temporada más reciente del fútbol sudamericano. Por ejemplo, la liga de Argentina se encuentra licenciada, destacándose el estadio Más Monumental de River Plate y la Bombonera de Boca Juniors como los mejores escenarios del videojuego para jugar con equipos de Sudamérica.

Así mismo, la Copa CONMEBOL Libertadores, la Copa CONMEBOL Sudamericana y la Recopa Sudamericana están completamente licenciadas, desde 2020 para que los gamers puedan gozar de los torneos de clubes más relevantes de esta parte del mundo. Y por supuesto, hay algunos clubes colombianos con lo que se puede competir por estos trofeos.

Equipos colombianos en FC 26

Atlético Nacional

La escuadra más ganadora del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vuelve a EA Sports FC 26 como uno de los representantes de Colombia en la Copa Libertadores. ‘El Rey de Copas’ se ganó este derecho gracias a su décimo octavo título de liga en el segundo semestre de 2024.

En sus filas cuenta con grandes jugadores del balompié nacional como David Ospina, Jhorman Campuzano y Matheus Uribe. Pero también nuevas caras como Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. Todos arropados bajo la misma camiseta verdolaga.

Para los hinchas de Nacional, podrán jugar con su equipo la Libertadores y evitar la eliminación de su equipo en cuartos de final a manos de São Paulo. Una derrota por penales que aún le pesa a los fanáticos del ‘Verde Paisa’, pero que al menos pueden cambiar en este simulador.

América de Cali

Uno de los tres equipos más populares del país hace parte de los clubes participantes de la Copa Sudamericana. Eso sí, ya no cuenta con el mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero, quien hace parte de River Plate, aunque jugó la fase de grupos de este campeonato con la escuadra caleña.

Aunque la Sudamericana solo hace parte del modo carrera como DT o jugador, es decir no se puede jugar en la sección de “torneos”, el usuario tiene la posibilidad de mover al América a la fase de grupos de la Copa Libertadores y revivir algunos de los mejores años del equipo.

Cabe recordar que América de Cali es el único club colombiano que ha jugado cuatro finales de la Copa CONMEBOL Libertadores. Desafortunadamente, todas las perdió, tres de ellas de manera consecutiva. En 1985 contra Argentinos Juniors, River Plate (1986), Peñarol (1987) y de nuevo River Plate en 1996.

Atlético Bucaramanga

‘Los Bucaros’ aparecen por primera vez en una entrega de EA y lo hacen por todo lo alto, como campeones del FPC. Por eso hacen parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, todo esto producto de su victoria por penales sobre Independiente Santa Fe durante la final del primer semestre de 2024.

Aunque en la vida real al equipo no le fue bien, pues quedó eliminado en primera ronda, los apasionados fanáticos del Bucaramanga podrán revivir el camino con su equipo y evitar la eliminación. Una manera de llevar el amor por los colores más allá del fútbol convencional.

Once Caldas

Finalmente, el segundo campeón colombiano de Copa Libertadores completa el cuarteto de clubes colombianos disponibles en FC 26. Esta vez lo hace en la Copa Sudamericana, en la que hace poco tiempo fue eliminado por Independiente del Valle en cuartos de final, siendo la escuadra tricolor que más lejos llegó en torneos internacionales este año.

Sin embargo, el ‘Blanco Blanco’ no es un extraño para nadie en el continente luego de su hazaña en la Libertadores de 2004. Ese año eliminó a rivales como Santos y São Paulo para coronarse campeón de América frente a Boca Juniors en un estadio Palogrande a reventar.