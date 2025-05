¿Cuál es la verdadera vida útil de un control de videojuegos?

Este es un Dual Shock 4, mando de PS4, una consola estrenada por primera vez hace casi 12 años, pero con la cual se sigue jugando hasta hoy. Foto: Pexels

El control de una consola es el accesorio obligatorio de cualquier plataforma de juegos. Sin el, la experiencia estaría incompleta; sea alámbrico, inalámbrico, con batería interna, con baterías intercambiables o que se cargue directamente con el sistema.

La industria ha pasado por muchos tipos de mandos, desde los minimalistas de la Atari 2600, con apenas un botón y una palanca, hasta el moderno DualSense de la PS5 con micrófono y bocina incorporada. Además, las innovaciones en esta arista han sido muchas.

La primera empresa en poner una cruceta (D-pad) en el control de sus consolas fue Nintendo, con la revolucionaria NES. Años después fue PlayStation quien apostó por dos joysticks (palancas) enormes en su control de la PS1.

Para la séptima generación de videoconsolas vino el momento de los controles inalámbricos. Algo que aprovechó muy bien el Wii Remote de Nintendo que conquistó el mercado y las ventas gracias a su sensor de movimiento.

Así han ido cambiando a lo largo del tiempo los mandos de las consolas de videojuegos, pero la pregunta desde entonces siempre ha sido la misma ¿Cuál es la vida útil de un control de videojuegos? Los factores a considerar son muchos y cada uno más diferente que el otro.

¿Cuál es la vida útil de un control de videojuegos?

Lo primero que hay que decir es que actualmente en el mercado se comercializan dos modelos de controles PlayStation: Dual Shock 4 (para la PS4) y DualSense (para la PS5). Dos modelos de mandos para Xbox, ambos compatibles tanto con Xbox One, como con Xbox Series X|S. Además, los populares joy-cons de la Nintendo Switch.

Incluso, no hay que perder de vista la diversidad de opciones que ofrecen otros fabricantes, especialmente para los jugadores de PC y celular. Estos productos también hacen parte del mercado como controles de uso casi universal.

Volviendo con la vida útil de este tipo de accesorios, siempre se debe procurar comprar y utilizar controles originales. Estos ofrecen una calidad de acabados más resistentes y una tasa de pulsaciones más alta a la hora de jugar.

Según Ifixit, una compañía de reparación en Estados Unidos, un mando como el DualSense de la PlayStation puede durar hasta 417 horas de juego, estimando un uso diario de dos horas; lo que podría traducirse en alrededor de 209 días de utilización.

¿Por qué los mandos de consola tienen drift?

Sí se tiene en cuenta, según los datos anteriores, que un control puede comenzar a fallar después de un año calendario, pues un jugador no profesional, es decir quien no viva de esto, no juega todos los días ¿Por qué es común que estos productos sufran de drift a menos de un año después de su compra?

Drift es el nombre que se le da a una falla mecánica que hace referencia al movimiento involuntario de una palanca de un mando. En otras palabras, cuando el jugador ni siquiera está tocando el joystick y este se mueve solo, siendo un problema grave, pues interfiere en los movimientos de los personajes del juego.

Las razones para este problema, otra vez, son variadas, pero al menos las que dependen del usuario son: suciedad en las hendiduras, uso de excesiva fuerza a la hora de jugar o demasiadas sesiones intensas de juego en un contexto no profesional.

¿Cómo prolongar la vida útil de los controles?

Comenzando por el problema del drift, siempre será útil limpiarlos periódicamente con alcohol y no exponerlos al polvo. En caso de que el daño sea irreparable, siempre será una opción remplazar la pieza dañada o comprar uno nuevo.

Eso sí, si es de esos jugadores competitivos, que tiene sesiones diarias mayores a dos horas, no está de más considerar un mando profesional. Las opciones más populares son el DualSense Edge de PlayStation y el Elite Series 2 de Xbox.

A pesar de tener un precio mucho más alto que un control estándar, estos ofrecen una resistencia única en el mercado, joysticks intercambiables y una serie de funciones muy necesarias en shooters como Valorant, League of Legends o Fortnite.

Por último, nunca hay que descartar que el drift o cualquier otro fallo en un mando sea ocasionado por un defecto de fabricación. A veces simplemente la razón detrás de la corta o larga vida útil de un mando de videojuegos depende exclusivamente de su fabricante.