Hay 33% de descuento en PlayStation Plus por un año gracias a los Days of Play

2025 empezó siendo un año complicado para la industria de los videojuegos desde la investidura de Donald Trump como el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América. El Gaming se vio sacudido por una serie de medidas arancelarias impuestas por el mandatario de 78 años a más de 60 países del mundo, especialmente a China.

Todo esto en medio de un año muy importante para el mercado por el anuncio, presentación y lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Sin contar que también pudo haber sido el año del estreno más grande en la historia de los videojuegos, pero Rockstar Games decidió posponer la fecha de salida de Grand Theft Auto (GTA) VI hasta el 26 de mayo de 2026.

La situación llegó a ser tan crítica que la propia Nintendo decidió postergar las reservas de su Switch 2 en Estados Unidos. Incluso la empresa japonesa fue criticada en el resto del mundo por una inusual subida de precios en los juegos, los accesorios y la propia consola. Una tendencia que repitieron poco tiempo después los otros dos gigantes, PlayStation y Xbox.

Por el lado de la marca estadounidense, esta subió el costo de sus plataformas en más de 50 dólares en todos los mercados, incluyendo Colombia. Además, PlayStation hizo lo propio con su servicio de suscripción, PlayStation Plus. Sin embargo, llegaron los Days of Play y como ya es costumbre, la filial de Sony en el Gaming ha lanzado ofertas y descuentos en consolas, accesorios y por supuesto videojuegos.

¿Qué descuentos hay en PlayStation Store?

El primer gran descuento de los Days of Play es una rebaja de 100 euros ($467.000) en la PlayStation 5, tanto en su versión digital como en la de lector de disco. Así, quedando en un precio de 400 euros ($2.000.000) aproximadamente.

Respecto a la potente PS5 Pro, fue rebajada a 750 euros ($3.500.000). Cabe recordar que todos estos precios al no estar regionalizados, es decir aterrizados a la moneda local de cada país, no son los valores finales, pues no tienen en cuenta los impuestos por cada producto.

Otras ofertas son: PlayStation VR2 (lentes de realidad virtual) 400 euros ($1.800.000), Pulse Explore (auriculares inalámbricos) 190 euros ($890.000), DualSense Edge (control profesional) 190 euros ($890.000) y DualSense, 55 euros ($260.000 aproximadamente).

¿Qué juegos de PlayStation tienen descuento?

Los videojuegos son otros de los productos que hacen parte de las ofertas de los Days of Play. Puntualmente, grandes juegos y exclusivos de PlayStation como Astro Bot, MLB The Show 25, The Last of Us: Part II y LEGO Horizon Adventures tienen descuento.

Cabe recordar que las mayores ofertas se alojan en el marketplace digital de PlayStation Store que comercializa copias digitales. Aunque también es posible encontrar juegos rebajados en las tiendas físicas de Sony, sin duda los mejores precios están en el e-commerce.

Además, esto no solo aplica para los jugadores de PlayStation 5, sino que quienes aún posean y jueguen con una PS4 también disfrutaran de estas ofertas. Incluso, algunos títulos de esta consola establecen su precio desde los 29 euros ($135.000).

33% de descuento en la suscripción de PlayStation Plus por un año

Por último, los Days of Play también ofrecen un descuento del 33% las suscripciones por 12 meses a PlayStation Plus. Adicionalmente, los gamers que ya pertenezcan a los planes Essential y Extra también se les rebajará un 33% si contratan el plan Deluxe por un año.

Cabe aclarar que PlayStation es un servicio por suscripción que ofrece un catálogo de más de 200 videojuegos para PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, brinda el servicio de juego en línea para partidas en el modo multijugador online con amigos u otras personas en la red.

En conclusión, los Days of Play de PlayStation significan una fecha importante para renovar o comprar productos de la marca japonesa. Todos estos descuentos estarán disponibles en PlayStation Store y las tiendas oficiales de Sony, del 28 de mayo al 13 de junio de 2025.