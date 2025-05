¿Cuáles son los nuevos videojuegos en el catálogo de PlayStation Plus?

NBA 2K25 llegará al servicio mensual de PlayStation Plus el próximo 3 de junio de 2025. Foto: Xbox

Aunque PlayStation siempre agrega tres juegos cada mes a su servicio de PlayStation Plus, a veces sorprende a sus usuarios con nuevos juegos durante un mes en curso. Así fue el caso de The Last of Us: Part I (en su versión para PS5), GTA V y God of War: Ragnarok, uno de los mejores exclusivos de PlayStation, incluido el contenido descargable de Valhalla.

Este junio de 2025 no será la excepción. Eso sí, dos de estos nuevos juegos solo estarán disponibles para aquellos usuarios que tengan contratado el plan Extra o Premium. Vale la pena recordar que PlayStation Plus se divide en tres membresías distintas, siendo Essential la más económica y básica de todas, pues no posee el catálogo de clásicos de la compañía.

Caso muy distinto a Extra, que ofrece algunos de los mejores títulos recientes exclusivos de Sony; y Deluxe, que integra el catálogo de Ubisoft+ al repertorio. Este es otro servicio por suscripción que contiene algunas de las IP’s más reconocidas de estudio francés. La saga de Assassin’s Creed, Fallout, Tom Clancy’s Rainbow Six y Prince of Persia son solo algunos ejemplos.

A las nuevas incorporaciones a PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Deluxe, también los jugadores podrán gozar de algunas pruebas de entregas nuevas. Por eso, estos son los nuevos videojuegos que llegan al catálogo del servicio, los juegos que podrá probar por tiempo limitado y más sorpresas de la membresía para gamers de PS4 y PS5.

Nuevos juegos para todos los planes de PlayStation Plus

El nuevo repertorio de título comienza con Destiny 2: La Forma Final, que estará disponible el 28 de mayo, tanto para PlayStation 5, como para PlayStation 4. Bomb Rush Cyberfunk será la segunda entrega que llegue al servicio, para PS5 y PS4, el próximo 3 de junio.

Alone in the Dark y NBA 2K25 también llegarán a PlayStation Plus Essential, Extra y Deluxe el 3 de junio. Eso sí, el primero solo estará disponible para la consola de actual generación de Sony, mientras que el simulador del mejor baloncesto del mundo sí se podrá jugar en ambas plataformas.

Nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y Deluxe

En el caso de los gamers con el plan estándar y Premium, podrán disfrutar de Another Crab’s Treasure en PlayStation 5 el 29 de mayo. Skull and Bones, uno de los videojuegos más esperados de 2024, estará disponible para el mismo sistema el próximo 2 de junio.

Adicionalmente, Destiny 2: Colección de Legado (para PS5 y PS4) estará disponible el 4 de junio. Finalmente, Grand Theft Auto III, uno de los clásicos del mundo abierto y que ayudó a poner las bases de esta franquicia de Rockstar Games, también se podrá jugar en PS4 y PS5 a partir del 10 de junio.

Nuevos juegos para PlayStation Plus Deluxe

Finalmente, el plan más costoso y completo del servicio por suscripción recibirá a Myst y Riven el próximo 5 de junio de 2025, ambos para PlayStation 5 y PlayStation 4.

Por último, Civilization 7 y Kingdom Come: Deliverance II podrán ser probados por tiempo limitado por los jugadores del plan Deluxe. Este último solo disponible para la consola de novena generación, PS5.