Estos son los videojuegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus este mes

Sexto mes del año y los principales servicios por suscripción del Gaming en consola siguen actualizando su catálogo, uno de sus dos grandes atractivos. El otro gran atrayente es su servicio de juego en línea, el cual a diferencia de los usuarios de PC, tienen que pagar un monto mensual o anual para jugar online.

Xbox Game Pass le da la bienvenida a nueve videojuegos nuevos consolidándose como la mejor suscripción en la industria. Aparte de los juegos para la Xbox One y Xbox Series X|S, ofrece una membresía para disfrutar de este mismo catalogo, pero para computador. Además, brinda juego en la nube en algunos países.

PlayStation Plus es el servicio por suscripción de la PS5 y PS4, aunque para esta última dejará de funcionar a partir de enero de 2026. Se divide en tres planes: Essential, Extra y Deluxe, diferenciándose uno de los otros por la cantidad de entregas disponibles en su catálogo y la posibilidad de acceder a Ubisoft+.

Este mes, junio de 2025, PlayStation Plus agrega ocho videojuegos a su servicio, eso sí, no todos al plan más básico. Estos son los juegos que llegan tanto a la membresía de las consolas Sony, como los que llegan a Xbox Game Pass. Cabe recordar que no son las únicas suscripciones en el mercado, pero sí las más populares.

Juegos que aterrizan en Xbox Game Pass

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (5 de junio) disponible en la nube y consolas.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (10 de junio) disponible en la nube, PC y Xbox Series X|S.

Barbie Project Friendship (11 de junio) disponible en la nube, PC y consolas.

Kingdom: Two Crowns (11 de junio) disponible en PC.

EA Sports FC 25 (12 de junio) disponible en la nube, PC y consolas para quienes posean un plan que incluya el catálogo de EA Play.

The Alters (13 de junio) disponible en la nube, PC y Xbox Series X|S.

FBC: Firebreak (17 de junio) disponible en la nube, PC y Xbox Series X|S.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (17 de junio) disponible en PC y consolas

Lost in Random: The Eternal Die (17 de junio) disponible en la nube, PC y Xbox Series X|S.

Así como llegan, también se van

Dordogne (para la nube, consolas y PC)

Hypnospace Outlaw (para la nube. consolas y PC)

Isonzo (para la nube, consolas y PC)

Keplerth (para PC)

My Time At Sandrock (para la nube, consolas y PC)

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (para la nube, consolas y PC)

Depersonalization (para PC)

Estos siete videojuegos abandonan el servicio de Xbox Game Pass el próximo 15 de junio de 2025.

Juegos que aterrizan en PlayStation Plus

Skull and Bones (2 de junio) tanto para PS4, como para PS5.

Bomb Rush Cyberfunk (3 de junio) tanto para PS4, como para PS5.

Alone in the Dark (3 de junio) para PS5.

NBA 2K25 (3 de junio) tanto para PS4, como para PS5.

Destiny 2: Legacy Collection (4 de junio) tanto para PS4, como para PS5.

Grand Theft Auto (GTA) III (10 de junio) tanto para PS4, como para PS5.

Deus Ex (17 de junio) en su versión para la PlayStation 2

Así como llegan, también se van

Monster Hunter Rise (PS4 y PS5)

After Us (PS5)

Kayak VR Mirage (PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4 y PS5)

Inscryption (PS4 y PS5)

Avicii Invector (PS4)

Estos seis títulos ya no estarán disponibles en el servicio de PlayStation Plus, en sus diferentes planes, a partir del 3 de junio de 2025.