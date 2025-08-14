De acuerdo con el director de Take-Two, GTA VI tendrá un precio “justo”

Grand Theft Auto VI ya se encuentra disponible en la PlayStation Store para agregar a la lista de deseos (wishlist). Foto: PS5

Tal vez todos o la mayoría de los que estamos inmersos en la industria del Gaming sepamos que es Rockstar Games y a que nos referimos cuando hablamos de Grand Theft Auto (GTA) VI. Pero seguramente muchos nunca o al menos pocas veces hayan escuchado o leído el nombre de Take-Two y mucho menos conocen su relación con la franquicia de GTA.

Take-Two Interactive Software es una compañía estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada el 30 de septiembre de 1993. Ubicada en Nueva York y Ginebra, Suiza posee la totalidad de las acciones de 2K Games y Rockstar Games, dos de los estudios más relevantes en el mercado.

Respecto a este último estudio, ha sido el responsable de la saga Grand Theft Auto, a la cual pertenecen títulos como GTA: Vice City, GTA: San Andreas, GTA IV, GTA V y más recientemente GTA VI. Desde marzo de 2018, Take-Two cotiza en la bolsa de valores, siendo una de las empresas de videojuegos más rentables de este negocio.

Por eso suscita tanta importancia todo lo que ocurra con Rockstar Games y Grand Theft Auto VI a menos de un año de su esperado lanzamiento, pues la entrega más reciente de esta serie de juegos data de septiembre de 2013. En ese sentido y con todo esto en el panorama muchos gamers se preguntan ¿Cuánto costará GTA VI?

¿Cuál será el precio de Grand Theft Auto VI?

Strauss Zelnick, director ejecutivo (CEO) de Take-Two, fue preguntado por el precio del nuevo videojuego de Rockstar Games por parte de Variety. Este no contestó una cifra concreta, pero sí dejó claro que el “valor” del juego va más allá de la cifra en su etiqueta.

“Nuestra meta es ofrecer siempre más valor de lo que cobramos, así que desde siempre hemos tenido una fijación de precio variable. La intención es publicar un precio premium, con ediciones especiales y después, con el tiempo, reducir el precio para aumentar el tamaño general del mercado. Creo que probablemente, más que la mayoría, estamos muy centrados en garantizar que la experiencia sea excelente, no solo porque el juego en sí sea excelente, sino también porque los consumidores han pagado un precio justo por él”, expresó el CEO de Take-Two.

En ese sentido, tiene coherencia pensar que GTA VI, al igual que la mayoría de las entregas AAA del mercado, se venderá en versiones diferentes, siendo la Deluxe la más costosa y la que ofrezca un acceso anticipado. Un verdadero tesoro para los creadores de contenido que quieran ser de los primeros en publicar el gameplay del título.

¿Es verdad que GTA VI costará 100 dólares?

Aun así, es muy difícil estimar un precio para este nuevo videojuego, pero por como se mueve la industria hoy, este puede ir de los 80 a los 100 dólares fácilmente. Y aunque muchos piensen que esto podría ser una tiro en el pie, lo cierto es que es tanta la expectación por el nuevo juego de Rockstar Games que sería un “pagar por ver”.

Además, si el precio de Mario Kart World y Donkey Kong Bananza rondaron los 80 y 90 dólares, que no son entregas AAA, es fácil suponer que GTA VI superará al menos en 10 dólares ese precio. Estamos hablando del título más esperado de la década.

En conclusión, e independientemente de su valor en el mercado, todos los jugadores del mundo esperan que el 26 de mayo de 2026 sea la fecha final de estreno. Un atraso más significaría un duro revés para aquellos acérrimos fans de esta exitosa franquicia.