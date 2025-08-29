Día del gamer: estos son los videojuegos que más compran los colombianos

Hablar de Nintendo, es hablar de la historia del Gaming; y hablar de Fortnite, es hablar de un videojuego que lo cambió todo y para siempre. Foto: Pexels

El Día Mundial del Gamer no solo celebra a quienes encienden la consola o el PC en busca de una gran historia o una gran partida. También para todos aquellos y aquellas que han encontrado su lugar en el mundo dentro de la industria de los videojuegos. Un ciberespacio que marca la identidad personal y colectiva de más de 3.000 millones de personas en el globo.

¿Por qué cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer? Hace casi 20 años, un grupo de revistas (PlayManía, Hobby Consolas, PC Manía, entre otras) impulsaron la creación de esta fecha, especialmente para la comunidad hispanohablante, a la cual pertenece Colombia. La intención era escoger un día para celebrar el orgullo de pertenecer a este nicho de mercado.

Por eso el 29 de agosto de 2008 se celebró el primer Día del Gamer en la historia, fecha que coincide con el primer índice mundial para definir qué tan gamer era una persona. Una serie de parámetros que actualmente no están bien definidos o corroborados por alguna entidad o autoridad, pero que sirvió para darle el impulso y el primer ‘espaldarazo’ a esta celebración.

En el caso puntual de Colombia, esta es una comunidad que crece aceleradamente, con cifras que lo confirman. Y aunque el país aún está muy lejos de mercados como Japón, Estados Unidos y Europa, es uno de los epicentros más importantes de la región para algunas compañías de Gaming. No solo para lanzar productos o servicios, sino también para crearlos y desarrollarlos.

¿Cuáles son los juegos más vendidos en Colombia?

Según datos de Tiendanube, el mercado del Gaming creció un 65% en órdenes de compra en el último año solo en Colombia, mostrando que cada vez más usuarios cafeteros se suman a esta experiencia que mezcla el entretenimiento, la tecnología y un estilo de vida.

Tiendanube, una plataforma de comercio electrónico para emprendedores y pymes en Latinoamérica, compartió los datos sobre cómo compran y qué prefieren los gamers colombianos. Cifras que pueden dar luces sobre como se mueve este negocio en el país.

Las 5 sagas de videojuegos más compradas en Colombia

1. Call of Duty, disponible en PlayStation, Xbox y PC

2. Crash Team Racing, disponible en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

3. EA Sports FC, disponibles en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC

4. God of War, disponible solo en PlayStation

5. Grand Theft Auto (GTA), disponible en PlayStation, Xbox y PC

¿Cuánto gastan los colombianos en videojuegos?

Siguiendo con información de Tiendanube, el ticket promedio del usuario en Colombia por artículos gamer es de $76.087. Además de lo evidente, juegos, los gamers en el país invierten en audífonos, accesorios para celulares y mouses inalámbricos para Gaming.

“En Colombia, el mundo gamer está escribiendo su mejor partida. No se trata solo de jugar, sino de vivir una experiencia completa que incluye tecnología, diseño y comunidad. El comercio electrónico está permitiendo que esta pasión llegue más lejos que nunca y que los emprendedores locales también se sumen a la tendencia“, sostuvo Augusto Otero, jefe de expansión para Latinoamérica en Tiendanube.

Más allá del auge y el atractivo económico de los deportes electrónicos (eSports), que son otra vertiente diferente de la industria, los videojuegos se han convertido en mucho más que un dispositivo tecnológico, un ocio digital o un juguete. Es un estilo de vida que puede ir desde aquellos que ganan dinero jugando, hasta quienes hablan de la industria o solo la disfrutan una partida a la vez.