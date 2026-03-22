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En fotos: reseña de God of War Sons of Sparta, un discreto homenaje a una saga icónica

Esta es nuestra opinión más sincera de God of War Sons of Sparta, un tibio videojuego en 2D que explora los orígenes de Kratos y devuelve a esta espectacular franquicia a la antigua Grecia y a su estilo tradicional, para bien y para mal.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
A primera vista, God of War: Sons of Sparta es un trabajo bastante pulido.
Foto: Daniel Montoya Ardila

Hablar de God of War es hablar es uno de los mejores exclusivos en la historia de PlayStation. Contar la historia de Kratos, es contar la historia de uno de los tres gigantes de la industria. No solo porque su éxito en parte se lo debe a la gran recepción de esta franquicia, sino porque las mecánicas de juego descubiertas en estos videojuegos forjaron el carácter y la personalidad de los jugadores de Sony.

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Ahora, con más de 20 años en el mercado, la icónica saga recibe su primer homenaje. Un juego en 2D que explora los orígenes de Kratos y su hermano cuando eran jóvenes. Cómo su manera de vivir y ver la vida se formó a partir de su relación con los espartanos y el mundo que los rodeada. Una historia compleja y fascinante.

Sin embargo, luego de haber probado God of War Sons of Sparta, estrenado el 12 de febrero de 2026 solo para la PlayStation 5, nos queda la sensación que fue demasiado reduccionista hacer el juego en solo dos dimensiones. La trama tiene tanto potencial que aún con estas limitaciones técnicas se cuenta muy bien.

A pesar de haber disfrutar de este título y cumplir con parte de su objetivo, entretener, nos parece que el homenaje o celebración se quedó un poco corto. Lo invitamos a observar y leer las 18 fotografías de God of War Sons of Sparta que componen esta reseña de El Espectador en forma de galería. Tal vez coincida con nuestra opinión o por el contrario encuentre razones para hacer este juego en 2D.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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